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"Предатель родины": в Конституционной ассамблее Венесуэлы призвали расстрелять Гуайдо

Сегодня, 05:29

Учредительный орган разрешил продолжить уголовное преследование Гуайдо

Фото: AFP
"Предатель родины": в Конституционной ассамблее Венесуэлы призвали расстрелять Гуайдо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c13/929/5c9c13929f434.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c13/929/5c9c13929f434.jpg Другие страны Учредительный орган разрешил продолжить уголовное преследование Гуайдо

Лидер оппозиции Венесуэлы, депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Хуан Гуайдо заслуживает самого сурового наказания за свои действия. Такое мнение высказала Мария Леон, член Конституционной ассамблеи страны.

"Как обращаются с предателями родины?" — спросила Леон у участников заседания КА, отметив, что для нее мало просто снятия парламентского иммунитета. "К стенке, к стенке", — раздались крики в зале. По мнению Леон, те, кто изменил родине, не заслуживают права называться венесуэльцами.

Учредительный орган, в котором нет ни одного представителя оппозиции, во вторник разрешил продолжить уголовное преследование Гуайдо после получения ходатайства Верховного суда о лишении его депутатской неприкосновенности. КА была созвана по инициативе президента Николаса Мадуро в июле 2017 года без проведения предварительного референдума. Большинство стран региона не признают этот орган и решения, которые он принимает.

Напомним, что за последний месяц перебои с электричеством возникали в Венесуэле несколько раз.

Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

Отключения продолжились и на этой неделе – 29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


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Тег Венесуэла, Мадуро, Гуайдо

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ТАСС

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