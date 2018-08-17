Премьер Румынии утверждает, что в стране была предпринята попытка смещения правительства

Сегодня, 20:20

Представитель Еврокомиссии подтвердил агентству получение письма и заверил, что ответ поступит в Бухарест в кратчайшее время

Фото: AFP
Фото: AFP

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ направила письмо главе Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клоду Юнкеру и его первому заместителю Франсу Тиммермансу, в котором утверждает, что 10 августа в Бухаресте была предпринята попытка насильственного смещения правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Медиафакс.

О письме в Румынии не было объявлено официально, однако его текст размещен в "Фейсбуке" румынским евродепутатом от Национал-либеральной партии (НЛП) Зигфридом Мурешаном. Представитель Еврокомиссии подтвердил агентству получение письма и заверил, что ответ поступит в Бухарест в кратчайшее время.

"Считаю, что эти попытки смещения насильственным путем законного правительства могут представлять собой опасный прецедент среди демократических государств", – пишет глава румынского кабинета, отмечая, что "были неоднократные попытки ворваться в здание правительства, преодолеть оцепление жандармов и поджечь ряд объектов в общественных местах".

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"Также конституционная функция посредника между обществом, политическими силами и государственными учреждениями, которая возложена на президента Румынии [Клауса Йоханниса], согласно обязанностям в фундаментальном законе, была им проигнорирована, – отмечает Дэнчилэ. – И он, напротив, счел своевременным выдвинуть обвинения против правительства и призвать к продолжению протестов".

10 августа в румынской столице прошла антиправительственная акция протеста, в которой приняли участие несколько десятков тысяч человек. Они обвиняли правящую в стране коалицию в составе Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов (АЛДЕ) и образованного этими партиями кабинета в коррупции и проведении судебной реформы, которая позволяет коррумпированным политикам уйти от ответственности. После неоднократных столкновений манифестантов с жандармами площадь была очищена силами правопорядка при помощи гранат со слезоточивым газом и водомета. В ходе столкновений пострадали более 450 человек, в том числе 35 жандармов, после этого между правящей коалицией и оппозицией развернулась ожесточенная полемика о правомочности действий жандармов. 

Генпрокуратура Румынии, по требованию президента Йоханниса, открыла дело относительно действий правоохранителей во время акции протеста в Бухаресте, в ходе которой пострадали 450 человек.

В настоящее время в Румынии правоцентристский президент Йоханнис, вышедший из НЛП, сосуществует с левоцентристским парламентским большинством и правительством, в котором преобладают представители СДП. Это политическое противостояние приняло главным образом форму борьбы с коррупцией: за последние несколько лет румынские прокуроры отправили за решетку многочисленных чиновников и бизнесменов, большинство которых являются социал-демократами. В свою очередь лидеры СДП утверждают, что в реальности речь идет о злоупотреблениях органов правосудия, которые являются инструментом политической борьбы в руках президента. Это политическое противостояние, принимающее самые разные формы, обостряется по мере приближения намеченных на будущий год президентских выборов.

Также напомним, что в Румынии ушел в отставку уже второй за полгода премьер.
Румыния, протесты, противостояние, НЛП

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