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Президент Бразилии предупредил о серьезных последствиях военного вторжения в Венесуэлу

Сегодня, 08:48

В приграничном регионе страны действуют бандформирования, террористические группы и наркоторговцы

Фото: AFP
Президент Бразилии предупредил о серьезных последствиях военного вторжения в Венесуэлу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c31/833/5cac31833d043.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c31/833/5cac31833d043.jpg Другие страны В приграничном регионе страны действуют бандформирования, террористические группы и наркоторговцы

Внешнее военное вмешательство в венесуэльский внутриполитический кризис может привести к партизанской войне. Об этом в интервью радиостанции "Жовень пан" заявил в понедельник президент Бразилии Жаир Болсонару.

"Если рассуждать о гипотетической возможности начала войны в Венесуэле, то здесь нужно помнить о партизанах. Этому (явлению) способствуют топографические характеристики местности. (Трудно предположить) сколько времени может потребоваться для того, чтобы справиться с такой ситуацией", – сказал политик.

Он также напомнил, что в приграничном регионе страны действуют бандформирования, террористические группы и наркоторговцы, совершающие незаконные вылазки на территорию соседней Колумбии. Глава государства вновь подтвердил отсутствие у Бразилии намерений военного вмешательства в дела Боливарианской республики.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


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Тег Бразилия, Венесуэла, вторжение

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Источник:

ТАСС

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