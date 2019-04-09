Президент Бразилии предупредил о серьезных последствиях военного вторжения в Венесуэлу

В приграничном регионе страны действуют бандформирования, террористические группы и наркоторговцы

Фото: AFP

Президент Бразилии предупредил о серьезных последствиях военного вторжения в Венесуэлу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c31/833/5cac31833d043.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c31/833/5cac31833d043.jpg 2019-04-09T08:48:57+03:00 Другие страны В приграничном регионе страны действуют бандформирования, террористические группы и наркоторговцы

Внешнее военное вмешательство в венесуэльский внутриполитический кризис может привести к партизанской войне. Об этом в интервью радиостанции "Жовень пан" заявил в понедельник президент Бразилии Жаир Болсонару.

"Если рассуждать о гипотетической возможности начала войны в Венесуэле, то здесь нужно помнить о партизанах. Этому (явлению) способствуют топографические характеристики местности. (Трудно предположить) сколько времени может потребоваться для того, чтобы справиться с такой ситуацией", – сказал политик.

Он также напомнил, что в приграничном регионе страны действуют бандформирования, террористические группы и наркоторговцы, совершающие незаконные вылазки на территорию соседней Колумбии. Глава государства вновь подтвердил отсутствие у Бразилии намерений военного вмешательства в дела Боливарианской республики.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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