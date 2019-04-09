Президент Бразилии предупредил о серьезных последствиях военного вторжения в Венесуэлу
В приграничном регионе страны действуют бандформирования, террористические группы и наркоторговцы
Внешнее военное вмешательство в венесуэльский внутриполитический кризис может привести к партизанской войне. Об этом в интервью радиостанции "Жовень пан" заявил в понедельник президент Бразилии Жаир Болсонару.
"Если рассуждать о гипотетической возможности начала войны в Венесуэле, то здесь нужно помнить о партизанах. Этому (явлению) способствуют топографические характеристики местности. (Трудно предположить) сколько времени может потребоваться для того, чтобы справиться с такой ситуацией", – сказал политик.
Он также напомнил, что в приграничном регионе страны действуют бандформирования, террористические группы и наркоторговцы, совершающие незаконные вылазки на территорию соседней Колумбии. Глава государства вновь подтвердил отсутствие у Бразилии намерений военного вмешательства в дела Боливарианской республики.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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