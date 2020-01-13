Президент Ирана возложил ответственность за неспокойную ситуацию в регионе на США

Фото: Official President Website/Handout via REUTERS

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что военное присутствие США в регионе сделало его беспокойным и спровоцировало гнев среди народов.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, сообщает IRNA

Подчеркнув необходимость коллективных усилий по обеспечению стабильности и безопасности в регионе, Рухани призвал уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран.

Он выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Швеции в связи с недавней авиакатастрофой украинского самолета МАУ, заявив, что Иран продолжит расследование до тех пор, пока не будут достигнуты окончательные результаты.

Отмечая, что военное присутствие США в регионе и убийство генерал-лейтенанта Сулеймани сделали регион беспокойным и спровоцировали гнев народов, он сказал, что все должны взяться за руки для восстановления безопасности и позволить миру и спокойствию восторжествовать в регионе.

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Охарактеризовав удар Ирана по американской базе Аль-Асад в Ираке как полностью законный и соответствующий статье 51 Устава ООН и законной защите страны, он сказал, что американцы несут ответственность за все недавние инциденты, произошедшие в регионе.

Левен, со своей стороны, выразил соболезнование в связи с гибелью иранцев в недавней авиакатастрофе самолета МАУ, призвав провести прозрачное расследование для выяснения причин инцидента.

Он отметил, что поскольку напряженность в регионе беспрецедентно возросла, все должны проложить путь к миру и стабильности при уважении суверенитета и территориальной целостности других стран.

По его словам, Швеция наряду с другими европейскими странами против усиления напряженности в регионе и приветствует расширение сотрудничества с Ираном в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Напомним, что на рассвете 3 января под Багдадом ударом американской авиации был убит 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани, который прибыл в Ирак для встречи с командирами местной милиции. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

За этим последовала целая череда событий – 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль в Ираке, на которых дислоцированы американские войска и силы международной коалиции.

В этот же день иранские системы ПВО сбили самолет "Международных авиалиний Украины" с 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту. В Тегеране это назвали роковой ошибкой местных военных, которые приняли пассажирский лайнер за вражеский объект – крылатую ракету США.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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