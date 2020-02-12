Президент Китая заявил о прогрессе в борьбе с коронавирусом

источник: kremlin.ru

Президент Китая Си Цзиньпин сообщил о прогрессе в профилактической работе над распространением нового коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил Цзиньпин, на данный момент Пекин ведет "народную войну" против коронавируса и побеждает. Также он отметил, что после победы Китай станет более процветающим государством.

"В настоящее время наша работа по профилактике и контролю достигла положительных результатов. У Китая есть уверенность и способность победить в борьбе с вирусом благодаря его прочной материально-технической базе и богатому практическому опыту", – заявил президент Китая.

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Ранее стало известно, что новый тип коронавируса, жертвами которого в Китае стали уже более тысячи человек, получил официальное название. Как сообщил на посвященном распространению инфекции международном форуме в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус будет называться COVID-19.

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Напомним, что в то время как в Китае число случаев заражения превысило 42 тысячи, среди украинцев известно только о двух случаях заражения. По данным Министерства здравоохранения, заразились два члена экипажа японского круизного лайнера Diamond Princess.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

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