Президентские выборы-2019: в одной из стран уже закончилось голосование

Как и положено, в 20:00 по местному времени закрылся избирательный участок в Канберре

Фото: AFP

Австралия, которая сегодня традиционно стала самым первым государством, в котором открылись участки для голосования во втором туре выборов президента Украины, стала соответственно и первым из 72, где они закрылись.

Так, в 20:00 по местному времени, когда в Киеве было лишь 11:00, закрылся заграничный избирательный участок, расположенный в Канберре, сообщил телеведущий канала "Украина" и выпусков "Сегодня" Игорь Пупков.

"Украинцы в Австралии уже сделали свой выбор! Первый в мире заграничный избирательный участок, где выбирали президента Украины только что закрылся в Канберре! Сейчас начался подсчет голосов, рассказала председатель комиссии Неля Бабинец", – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, что в первом туре явка в Австралии оказались достаточно низкой - притом, что в список были включены 1737 человек, желание проголосовать изъявили лишь 125 человек, или 7,2% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Напомним, что, в то же время, к участкам в Польше выстроились длинные очереди из украинцев, которые хотят проголосовать.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

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