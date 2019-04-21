Второй тур выборов президента Украины собрал в Польше огромные очереди

Очереди у участков в Варшаве и Кракове во втором туре оказались еще длиннее, чем в первом













Выборы президента Украины собрали настоящий аншлаг на участках в Польше – в частности, в Варшаве и Кракове, сообщает "Европейская правда".

Как видно на опубликованных кадрах у посольства и консульства Украины, уже через час после открытия выстроились огромные очереди из желающих проголосовать.

По словам очевидцев, во втором туре проголосовать пришло даже больше людей, чем в первом.

Очередь в избирательный участок в Кракове

Украинские граждане в Польше также могут голосовать в консульствах в Люблине и Гданьске.

Для этого, напомним, необходимо иметь при себе документ, подтверждающий гражданство Украины и является основанием для получения избирательного бюллетеня на заграничном избирательном участке – заграничный, дипломатический либо служебный паспорт Украины.

Напомним, что огромные очереди из украинцев также выстроились на участке в Праге. Как сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, граждане пришли заранее – за полчаса до открытия посольства, в котором находится участок.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00 . Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

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