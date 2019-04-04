Приход США или расстрел Гуайдо – как разрешится конфликт в Венесуэле

По словам эксперта, кризис в Венесуэле закончится не так, как все ожидают

Фото: AFP

Приход США или расстрел Гуайдо – как разрешится конфликт в Венесуэле Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/71e/1c2/5c971e1c2798d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/71e/1c2/5c971e1c2798d.jpg 2019-04-04T12:07:00+03:00 Другие страны По словам эксперта, кризис в Венесуэле закончится не так, как все ожидают

Анализируя затяжной политический конфликт в Венесуэле, не стоит впадать в крайности и ожидать прихода американцев или же расстрела лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил председатель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, кризис в этой стране будет продолжаться и закончится не так, как ожидают многие.

"Не будет ни прихода США, которые "все порешают", ни уголовного наказания Гуайдо. Кризис продолжится в Венесуэле и разрешится не так, как все думают. Если в Венесуэле все будет продолжаться так, как сейчас, скорее всего, военные свергнут (номинального президента Николаса) Мадуро и попытаются как-то нормализовать ситуацию и выйти на контакт с теми же американцами, с соседями, выйти из экономического тупика", – говорит Фесенко.

Как считает эксперт, в этой ситуации не стоит искать искать какие-то скрытые смыслы.

"У нас все живут в конспирологических схемах. В реальной политике – конспирология не работает. В ситуации с Венесуэлой не стоит их применять", – продолжает эксперт.

Напомним, 6 апреля в Венесуэле пройдет операция "Свобода", в ходе которой оппозиционеры планируют свергнуть действующего президента Николаса Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призывает людей выйти на улицы. Хотя одна из предыдущих акций протестов закончилась расстрелом людей с вертолета.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.