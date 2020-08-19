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Протесты в Беларуси: Трамп поддержал митингующих, а оппозиция готовит передачу власти

19 августа, 08:38

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Как прошли очередные сутки протестов в Беларуси

Очередная ночь протестов в Беларуси прошла спокойно, однако участники массовых акций заявляют, что протест ни в коем случае "не выдыхается".

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Сейчас активисты сконцентрированы на поддержке бастующих на предприятиях рабочих. Фонд помощи собрал уже миллион долларов, из которых в случае увольнения рабочего или силовика, им смогут выделить полторы тысячи в качестве поддержки.

Координационный совет оппозиционных сил подготовил транзит власти новому лидеру. Как заявляли соратники Светланы Тихановской, они не согласятся на пересчет голосов или второй тур выборов, потому что они также могут быть сфальсифицированы.

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С требованиями штаба Тихановской частично согласились даже официальные власти Гродно. Власти разрешили проводить массовые мероприятия, при поступлении уведомлений о проведении акций там будет организовано медицинское и техническое сопровождение.

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О ситуации в Беларуси все увереннее говорят мировые лидеры. Так, свою поддержку протестующим выразил президент США Дональд Трамп, аевропейские лидеры планируют встречу для обсуждения событий.

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Прошедшие сутки ознаменовались и трагическими событиями. Накануне в Беларуси стало известно о еще двух погибших протестующих, таким образом количество жертв протестов возросло до четырех.

19-летнего парня сбила насмерть машина, когда он шел по проезжей части во время протеста, это произошло еще 16 августа, но официально смерть подтвердили только вчера. Кроме того, был найден мертвым 29-летний член избирательной комиссии Константин Шишмаков – его тело обнаружили в реке.

МВД Беларуси отчиталось, что в застенках остаются еще 44 участника протеста. Оппозиция обвинила силовиков в массовых изнасилованиях задержанных девушек.

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Беларусь протест омон Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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