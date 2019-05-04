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Радикалы из сектора Газа запустили более 50 ракет в сторону Израиля

4 мая, 11:21

Система ПВО "Железный купол" перехватила десятки из запущенных ракет

Фото: AFP

Радикалы из сектора Газа запустили в субботу более 50 ракет в сторону Израиля, система ПВО "Железный купол" перехватила десятки из них, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги в южных районах Израиля сообщаем, что более 50 запусков ракет было осуществлено из сектора Газа по израильской территории. Система ПВО "Железный купол" перехватила десятки из них", – говорится в распространенном военными коммюнике.

Напомним, что очередной виток напряженности вокруг Газы начался с того, что утром 25 марта выпущенная из сектора ракета попала в жилой дом в поселении Мишмерет севернее Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая детей.

Как мы писали, в ответ на это израильская армия вечером того же дня начала наносить удары по позициям контролирующей сектор группировки ХАМАС.

Кроме того, вечером, после того, как группировки заявили о прекращении огня, израильские военные сообщили о том, что южные районы государства были атакованы десятками ракет . В ответ военные поразили 15 целей в Газе и продолжили наносить удары по позициям ХАМАС, в том числе с использованием танков и вертолетов.

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Тег Израиль, сектор Газа, ракеты

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Источник:

ТАСС

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