Радикалы из сектора Газа запустили более 50 ракет в сторону Израиля

Система ПВО "Железный купол" перехватила десятки из запущенных ракет

Фото: AFP

Радикалы из сектора Газа запустили в субботу более 50 ракет в сторону Израиля, система ПВО "Железный купол" перехватила десятки из них, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги в южных районах Израиля сообщаем, что более 50 запусков ракет было осуществлено из сектора Газа по израильской территории. Система ПВО "Железный купол" перехватила десятки из них", – говорится в распространенном военными коммюнике.

Напомним, что очередной виток напряженности вокруг Газы начался с того, что утром 25 марта выпущенная из сектора ракета попала в жилой дом в поселении Мишмерет севернее Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая детей.

Как мы писали, в ответ на это израильская армия вечером того же дня начала наносить удары по позициям контролирующей сектор группировки ХАМАС.

Кроме того, вечером, после того, как группировки заявили о прекращении огня, израильские военные сообщили о том, что южные районы государства были атакованы десятками ракет . В ответ военные поразили 15 целей в Газе и продолжили наносить удары по позициям ХАМАС, в том числе с использованием танков и вертолетов.

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