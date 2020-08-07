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Ракета, бомба или что-то еще: президент Ливана назвал версии взрыва в Бейруте

7 августа, 16:32

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Мишель Аун не исключил внешнее вмешательство в качестве причины трагедии

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что расследование взрыва в Бейруте, жертвами которого стали 150 человек , должно определить, произошел он в результате внешнего вмешательства, простой халатности или несчастного случая, сообщает New York Times.

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"Причина пока не установлена. Существует вероятность внешнего вмешательства посредством ракеты, бомбы или другого действия", – сказал президент в комментариях, распространенных местными СМИ и подтвержденных его офисом.

Аун сказал, что расследование будет вестись в трех частях: "Во-первых, как взрывчатое вещество попало и хранилось ... Во-вторых, был ли взрыв результатом халатности или несчастным случаем ... и, в-третьих, возможность внешнего вмешательства".

Президент Ливана пообещал провести полное расследование, заметив, что в рамках расследования уже были задержаны 20 сотрудников порта .

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Напомним, что министр обороны США Марк Эспер заявил, что "большинство полагает", что взрывы в Бейруте были результатом какой-то аварии, а не удара бомбы .

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По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. Взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни зданий, более 300 тысяч человек остались без крова.

Власти Бейрута объявили в городе двухнедельное чрезвычайное положение, а в Ливане действует траур по жертвам трагедии. Больше об этом вы можете узнать в онлайн-хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Ливан взрыв ракета бомба бейрут халатность взрыв в Бейруте

Источник: Сегодня

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