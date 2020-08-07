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Взрыв в Бейруте: по делу уже арестованы два десятка чиновников

7 августа, 15:56

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Число жертв трагедии продолжает расти, и за это кто-то должен ответить

Правоохранительные органы Ливана продолжают разбираться в причинах мощного взрыва в Бейруте, жертвами которого стали более 150 человек , и искать лиц, по халатности которых произошла трагедия.

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Правоохранители задержали и поместили под стражу 19 человек, о чем сообщил ливанский телеканал LBC Internftional со ссылкой на данные источника в правоохранительных органах. Также сообщается о начале расследования в отношении бывшего генерального директора таможни Шафика Мерхи.

Министр здравоохранения Хамад Хасан заявил в пятницу, 7 августа, что число погибших в результате взрыва, потрясшего порт Бейрута, достигло 154 человек, также сообщает телеканал LBC Internаtional.

Напомним, директор морского порта Бейрута, где произошел мощный взрыв, оказался в числе задержанных ранее в связи с инцидентом лиц .

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Ранее сообщалось, что власти страны задержали 16 чиновников администрации порта.

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По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. Взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни зданий, более 300 тысяч человек остались без крова.

Власти Бейрута объявили в городе двухнедельное чрезвычайное положение, а в Ливане действует траур по жертвам трагедии. Больше об этом вы можете узнать в онлайн-хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Ливан взрыв чиновники арест бейрут халатность взрыв в Бейруте

Источники: Сегодня , ТАСС

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