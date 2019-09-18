Результаты выборов в Кнессет: израильские СМИ рассказали о "драматическом" повороте событий

Явка на этих выборах составила 69,4 процентов, что на полтора процента больше, чем в апреле

Фото израильских СМИ

По состоянию на 9:00 среды, 18 сентября, в Израиле подсчитали 61% голосов избирателей, передают израильские СМИ.

Так, с 28,3% лидирует "Ликуд", а у его основного соперника на выборах, партии "Кахоль лаван", - 27%. В местных СМИ такой поворот событий назвали "драматическим".

Кроме того, получает 8,6%, НДИ - 7,8%, "Еврейство Торы" - 7,6%, "Правые" - 6,9%, "Авода-Гешер" - 5,1%, "Демократический лагерь" - 4,2%, "Оцма иегудит" ("Еврейская сила") - 2,2%, "Объединенный арабский список" - 1,5%.

Стоит отметить, что в некоторых городах страны обработаны уже 99% голосов избирателей. Так, подсчет почти завершился в крупном населенном пункте Модиин-Маккабим-Реут, где лидирует "Кахоль лаван". Там партия Ганца и Лапида набрала 43%, тогда как "Ликуд" - лишь 22,8%.

А вот в Модиин-Илите, где посчитали 95% голосов, всех опередило "Еврейство Торы", набравшее 80,5%, на втором месте с 17,5% - ШАС.

Согласно предварительным результатам, "Ликуд" и "Кахоль Лаван" набирают по 32 места в Кнессете.

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На третьем месте "Объединенный арабский список" - 12 мест. По девять у "Исраэль Бейтейну" и ШАС. Восемь – у "Яхадут А-Тора", семь у "Ямина".

Левые "Авода" и "Демократический лагерь" получили 6 и 5 мандатов.

Явка на этих выборах составила 69,4 процентов, что на полтора процента больше, чем в апреле.

Блок "Ямина" получил меньше, чем рассчитывал, и меньше, чем показывали опросы. Аелет Шакед считает это результатом нападок, которым подвергалась партия, в том числе, от естественного союзника "Ликуда", который боролся за каждый голос.

Шакед считает, что партии, которые входят в "Ямина" не должны разделяться, как было задумано после выборов, а идти дальше единым блоком. В апреле "новые правые" не прошли электоральный барьер и в сентябре благоразумно вернулись к "Еврейскому дому".

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов в парламент президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства, которое для начала работы должно получить доверие большинства членов Кнессета – то есть минимум 61 человек из 120.

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты – правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" – получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов в Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство для начала работу должно получить доверие большинства членов Кнессета – то есть минимум 61 человек из 120.

Незадолго до выборов, в начале сентября, премьер-министр Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах намерен распространить суверенитет страны на Иорданскую долину.

Наблюдатели отмечают, что такие планы Нетаньяху наверняка будут крайне болезненно восприняты палестинцами. Его соперники в выборах заявили, что заявления Нетаньяху по поселениям и Иорданской долине являются предвыборным ходом, а сам Нетаньяху за все время во главе правительства воздерживался от аннексии каких-либо территорий.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Украина сейчас имеет возможность для быстрого развития экономического потенциала. Для этого он посоветовал изучить опыт израильского правительства.

Ранее с Нетаньяху встретился президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что товарооборот между странами превысил миллиард долларов.

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