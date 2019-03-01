Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США по Венесуэле
В то же время Совбез ООН не поддержал предложенный Россией проект резолюции по Венесуэле
Россия и КНР в четверг на заседании СБ ООН применили право вето во время голосования по американскому проекту резолюции по Венесуэле, проект предоставленный Москвой также не поддержали.
Против документа выступили три страны, в том числе обладающие правом вето Россия и Китай.
В предлагавшемся США документе, в частности, содержался призыв к проведению свободных и честных президентских выборов в Венесуэле, причем на них должны присутствовать международные наблюдатели.
В проекте резолюции отмечалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш должен помочь в организации таких выборов. Также в нем говорится о необходимости обеспечить беспрепятственную поставку в страну гуманитарной помощи.
Проект резолюции также призывал к "восстановлению демократии" в Венесуэле. В ней также выражает "глубокая обеспокоенность" в связи с "жестокими действиями и чрезмерным применением силы со стороны венесуэльских сил безопасности против невооруженных, мирных участников протестов", а также "недавними попытками заблокировать доступ гуманитарной помощи" в Венесуэлу.
В тоже время Совбез ООН не поддержал предложенный Россией проект резолюции по Венесуэле.
В ходе голосования документ не набрал достаточного количества голосов для того, чтобы быть одобренным. Председатель СБ ООН сообщил, что за текст резолюции проголосовали лишь четыре страны – в частности – РФ и КНР.
Таким образом, в четверг СБ ООН не поддержал ни российский, ни американский проект резолюции по венесуэльскому кризису.
Напомним, более 500 военных в Венесуэле перешли на сторону Хуана Гуайдо. Служащие Вооруженных сил продолжают бежать от режима Николаса Мадуро в близлежащие страны.
Напомним, ранее председатель миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер сообщал, что число сбежавших в его страну венесуэльских военных превысило 320 человек.
Как мы уже писали, из-за скандала с гумпомощью Николас Мадуро разорвал отношения с Колумбией и дал венесуэльским дипломатам 24 часа, чтобы вернуться на родину.
Мы также сообщали о двух офицерах, которые перешли через границу из Венесуэлы в Бразилию. По данным полковника Жеоржеса Фереса Канаана имеют звание сержанта и прибыли на территорию Бразилии пешком и без оружия, но в военной форме.
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