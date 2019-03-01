Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США по Венесуэле

В то же время Совбез ООН не поддержал предложенный Россией проект резолюции по Венесуэле

Фото: AFP

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США по Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2c0/185/5c72c0185ae19.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2c0/185/5c72c0185ae19.jpg 2019-03-01T01:14:00+02:00 Другие страны В то же время Совбез ООН не поддержал предложенный Россией проект резолюции по Венесуэле

Россия и КНР в четверг на заседании СБ ООН применили право вето во время голосования по американскому проекту резолюции по Венесуэле, проект предоставленный Москвой также не поддержали.

Против документа выступили три страны, в том числе обладающие правом вето Россия и Китай.

В предлагавшемся США документе, в частности, содержался призыв к проведению свободных и честных президентских выборов в Венесуэле, причем на них должны присутствовать международные наблюдатели.

В проекте резолюции отмечалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш должен помочь в организации таких выборов. Также в нем говорится о необходимости обеспечить беспрепятственную поставку в страну гуманитарной помощи.

Проект резолюции также призывал к "восстановлению демократии" в Венесуэле. В ней также выражает "глубокая обеспокоенность" в связи с "жестокими действиями и чрезмерным применением силы со стороны венесуэльских сил безопасности против невооруженных, мирных участников протестов", а также "недавними попытками заблокировать доступ гуманитарной помощи" в Венесуэлу.

В тоже время Совбез ООН не поддержал предложенный Россией проект резолюции по Венесуэле.

В ходе голосования документ не набрал достаточного количества голосов для того, чтобы быть одобренным. Председатель СБ ООН сообщил, что за текст резолюции проголосовали лишь четыре страны – в частности – РФ и КНР.

Таким образом, в четверг СБ ООН не поддержал ни российский, ни американский проект резолюции по венесуэльскому кризису.

Напомним, более 500 военных в Венесуэле перешли на сторону Хуана Гуайдо. Служащие Вооруженных сил продолжают бежать от режима Николаса Мадуро в близлежащие страны.

Напомним, ранее председатель миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер сообщал, что число сбежавших в его страну венесуэльских военных превысило 320 человек.

Как мы уже писали, из-за скандала с гумпомощью Николас Мадуро разорвал отношения с Колумбией и дал венесуэльским дипломатам 24 часа, чтобы вернуться на родину.

Мы также сообщали о двух офицерах, которые перешли через границу из Венесуэлы в Бразилию. По данным полковника Жеоржеса Фереса Канаана имеют звание сержанта и прибыли на территорию Бразилии пешком и без оружия, но в военной форме.

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