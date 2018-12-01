Саммит G20 взяли под охрану в 12-километровую "зону безопасности"

Сегодня, 03:04

Протестный марш против экономической политики стран, которые входят к G20, организованный профсоюзами и правозащитными организациями, состоялся аж в 5 километрах от места саммита

фото AFP
фото AFP

В пятницу в Буэнос-Айресе в связи с началом работы саммита G20 были внедрены очень суровые меры безопасности, а протесты ограничены.

Об этом сообщает Reuters.

"Полиция, береговая охрана и патрули пограничников полностью окружили район Буэнос-Айреса площадью в 12 квадратных километров вокруг места проведения саммита G20 в административном центре Коста-Сальгеро. Движение водного транспорта по реке Ла-Плата было временно закрыто. А протестный марш против экономической политики стран, которые входят к G20, организованный профсоюзами и правозащитными организациями, состоялся аж в 5 километрах от места саммита по маршруту длиной в 2,5 километра, разрешенному аргентинскими силами безопасности", – говорится в сообщении.


фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

Кроме того, в Буэнос-Айресе приостановили работу общественного транспорта, а пятницу объявили выходным днем, призвав население во время работы саммита покинуть город. Как известно, каждый год в декабре в Аргентине проходят экономические протесты, поэтому полиция находится в состоянии усиленной готовности.

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Как известно, в аргентинской столице Буэнос-Айресе открывается одно из самых масштабных международных политических мероприятий – саммит G20, или "Большой двадцатки".

Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за агрессии РФ против Украины в Черном море.

Кроме того, позже в Белом доме заявили, что он отказался от официальных встреч и с лидерами Турции и Южной Кореи. Вместо этого пройдут неофициальные беседы.

Мы также писали об аварии на борту самолета канцлера ФРГ Ангелы Меркель по пути из Германии в Аргентину.
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