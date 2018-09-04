СБУ опубликовала новые имена наемников из уничтоженной "Группы Вагнера"

Сегодня, 12:14

Стали известны данные еще девяти убитых коалицией наемников


Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины продолжает публикацию личных данных российских наемников из так называемой "Группы Вагнера", погибших в результате удара западной коалиции в ночь с 7 на 8 февраля в Сирии.

4 сентября были обнародованы имена еще девяти наемников. Большинство из них – граждане России, но есть также один с двойным гражданством (Молдовы) и украинец. Также среди убитых – депутат сельсовета в Курганской области РФ.

"Группа Вагнера" была создана после начала войны России с Украиной, а возглавил наемников подполковник псковской бригады спецназа ГРУ Минобороны РФ Дмитрий Уткин, он же "Вагнер".

Как известно, наемники Вагнера принимали активное участие в захвате Донецкого аэропорта, а также имеют непосредственное отношение к трагедии украинского транспортника Ил-76, который сбили боевики в районе аэропорта Луганска.

В СБУ отмечают, что российские власти пытаются скрыть от общественности данные о потерях "Группы Вагнера" в Сирии, вплоть до угроз журналистам.

"Несмотря на попытки российских спецслужб скрыть, прежде всего от российского гражданского общества, правду о массовых потерях наемников ЧВК "Вагнера", СБУ готова передать журналистам имеющиеся доказательства их гибели в САР вместе с показаниями родных и близких наемников", – отметили в ведомстве.

В СБУ представили таблицу 50 погибших "вагнеровцев" и обещали продолжить публикацию информации о террористической деятельности и потерях ЧВК.

Напомним, ранее стало известно, что в составе уничтоженной колонны якобы была целая группа выходцев из Украины.  

Также сообщалось, что генерал-лейтенант Вооруженных сил США Джеффри Харриган рассказал детали уничтожения ЧВК "Вагнер".
Сирия, вагнер, война в сирии, российская пропаганда, САР
Источник:

"Сегодня"

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