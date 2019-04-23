Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,78
30,12
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Серия терактов в Шри-Ланке: полиция задержала 40 подозреваемых

Сегодня, 09:12

Власти Шри-Ланки подтвердили участие в терактах семерых смертников

В Шри-Ланке задержаны 40 подозреваемых в подготовке терактов
В Шри-Ланке задержаны 40 подозреваемых в подготовке терактов. Фото: AFP

Число подозреваемых, задержанных по делу о серии взрывов на Шри-Ланке, достигло 40 человек. Среди них, по имеющимся данным, оказался водитель фургона, который предположительно использовался террористами-смертниками, а также владелец дома, где проживали некоторые из них.

До этого сообщалось о 29 задержанных. Также власти страны подтвердили, что в серии атак были задействованы семь смертников, которые являются гражданами Шри-Ланки. В церквях в момент взрывов шли праздничные службы: террористы выбрали своими мишенями христианские храмы во время Пасхи.

Ранее стало известно о том, что число погибших в результате серии взрывов, достигло 310 человек. Число пострадавших составляет около 500 человек.

Напомним, что объектами атаки стали три элитных отеля в столице Шри-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. 


По данным МИД Украины, граждан страны среди жертв или потерпевших нет – либо украинским дипломатам об этом не сообщали.  

Ранее появилась информация о том, что волну терактов на Шри-Ланке могли подготовить террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath. По данным местной полиции, предупреждение о возможных атаках на церкви появилось десять дней назад. Как минимум два взрыва, действительно, были совершены террористами-смертниками.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Шри-Ланка, взрывы, теракты

Вы сейчас просматриваете новость " Серия терактов в Шри-Ланке: полиция задержала 40 подозреваемых". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Шри-Ланке ввели режим ЧП

Сегодня, 04:05

Режим ЧП вводится для того, чтобы наделить полицию и вооруженные силы полномочиями, необходимыми для обеспечения общественной безопасности

Взрывы на Шри-Ланке: полиция задержала еще пятеро подозреваемых

Сегодня, 03:13

Таким образом число задержанных достигло 29 человек

Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену

Зеленский о своих первых шагах на посту президента Украины

Зеленский назвал "задачу №1" на посту президента

Подробности жуткого убийства в Тернополе

Названа страна, куда из РФ массово бегут «воры в законе»

Ляшко поссорился с Вилкулом: "Не нравится язык? Чемодан, вокзал"

Пыталась соблазнить: Чубаров рассказал о встрече с Поклонской

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

8 вещей, которые мужчины делают с женщиной, которую разлюбили

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Сегодня, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

Вчера, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Украинцы смогут стать банкротами "в законе": что изменит Кодекс о банкротстве

21 апреля, 07:55

Подписан закон о банкротстве физлиц. Эксперты: возможны аферы

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

21 апреля, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Зеленский о своих первых шагах на посту президента Украины

"Шикарный поворот!": Как украинские звезды поздравили Зеленского

Волкер рассказал, что Трамп сказал Зеленскому по телефону