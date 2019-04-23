Серия терактов в Шри-Ланке: полиция задержала 40 подозреваемых

Власти Шри-Ланки подтвердили участие в терактах семерых смертников

В Шри-Ланке задержаны 40 подозреваемых в подготовке терактов. Фото: AFP

Число подозреваемых, задержанных по делу о серии взрывов на Шри-Ланке, достигло 40 человек. Среди них, по имеющимся данным, оказался водитель фургона, который предположительно использовался террористами-смертниками, а также владелец дома, где проживали некоторые из них.

До этого сообщалось о 29 задержанных. Также власти страны подтвердили, что в серии атак были задействованы семь смертников, которые являются гражданами Шри-Ланки. В церквях в момент взрывов шли праздничные службы: террористы выбрали своими мишенями христианские храмы во время Пасхи.

Ранее стало известно о том, что число погибших в результате серии взрывов, достигло 310 человек. Число пострадавших составляет около 500 человек.

Напомним, что объектами атаки стали три элитных отеля в столице Шри-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По данным МИД Украины, граждан страны среди жертв или потерпевших нет – либо украинским дипломатам об этом не сообщали.

Ранее появилась информация о том, что волну терактов на Шри-Ланке могли подготовить террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath. По данным местной полиции, предупреждение о возможных атаках на церкви появилось десять дней назад. Как минимум два взрыва, действительно, были совершены террористами-смертниками.

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