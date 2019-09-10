Северная Корея снова запустила неопознанные снаряды

Снаряды были запущены в восточном направлении из внутреннего района провинции Пхенан-Намдо

/ Фото: AFP

КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря

Северная Корея дважды выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря во вторник, сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Снаряды были запущены в восточном направлении из внутреннего района провинции Пхенан-Намдо, отметили южнокорейские военные. При этом тип снарядов, дальность полета и максимальная высота не называются.

Реклама

"Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и поддерживают позицию готовности", – говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.

Летом этого года КНДР возобновила ракетные испытания.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров, хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама