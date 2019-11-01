Северная Корея заявила об проведение испытания реактивной установки большого калибра

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КНДР подтвердила, что провела очередные испытательные стрельбы реактивных систем залпового огня большого калибра. Об этом сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи.

Испытания были проведены Академией оборонных наук КНДР, которая по завершении стрельб направила доклад об успешном результате лидеру КНДР.

Как сообщает ЦТАК, "верховный лидер Ким Чен Ын выразил удовлетворение в связи с этим и направил поздравления ученым национальной обороны, которые самоотверженно борются за развитие вооруженных сил самообороны, которые являются мускулами страны, и укрепление ее вооруженных сил".

По информации ЦТАК, в ходе испытания РСЗО большого калибра была проверена способность подобных систем уничтожать "сверхмощные группировки врага" в обозначенной области с помощью внезапного удара из множества ракетных пусковых установок большого калибра.

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Ранее Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР осуществила запуск двух снарядов в сторону Японского моря, тип которых на данный момент южнокорейской стороной установлен не был. По оценке военных Южной Кореи, северокорейские снаряды пролетели около 370 км на высоте 90 км.

КНДР с июля текущего года на регулярной основе осуществляет пуски баллистических ракет малой дальности. Только в августе Пхеньян провел пять таких испытаний.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров, хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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