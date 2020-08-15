Шел с поднятыми руками: появилось новое видео с погибшим во время протеста в Беларуси

Белорусское издание "Еврорадио" разместило новое видео, на котором запечатлен погибший во время протеста в Минске Александр Тарайковский.
"В редакцию Еврорадио передали видео, на котором видно, как 10 августа 2020 года в Минске на Пушкинской площади погиб Александр Тарайковский. Оно снято с другого ракурса – и дополняет ролик, известный ранее", – прокомментировало видео издание.
На кадрах видно, как мужчина в белой футболке с поднятыми руками идет в сторону кордона силовиков. В какой-то момент со стороны бойцов видна вспышка. В конце нового ролика мужчина опускает руки и начинает шататься.
Далее показывают уже известные кадры с гибелью Тарайковского:
Как известно, МВД утверждает, что мужчина погиб от разрыва взрывного устройства в руках. Однако белорусы не верят версии властей и уверены, что Тарайковского застрелили силовики.
Агентство АР опубликовало кадр со своего видео, на котором видно мужчину в окровавленной футболке. Также агентство обещает опубликовать полное видео с гибелью протестующего.
15 августа тысячи людей пришли на акцию памяти возле станции метро "Пушкинская", посвященную гибели Тарайковского.
Напомним, это не единственная смерть протестующего в Беларуси: в Гомеле после задержания умер 25-летний парень.
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