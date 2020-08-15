Українська
$ 27,41
32,42
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Шел с поднятыми руками: появилось новое видео с погибшим во время протеста в Беларуси

15 августа, 21:15

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

На кадрах видно, как мужчина идет по направлению к силовикам

Белорусское издание "Еврорадио" разместило новое видео, на котором запечатлен погибший во время протеста в Минске Александр Тарайковский.

Реклама

"В редакцию Еврорадио передали видео, на котором видно, как 10 августа 2020 года в Минске на Пушкинской площади погиб Александр Тарайковский. Оно снято с другого ракурса – и дополняет ролик, известный ранее", – прокомментировало видео издание.

На кадрах видно, как мужчина в белой футболке с поднятыми руками идет в сторону кордона силовиков. В какой-то момент со стороны бойцов видна вспышка. В конце нового ролика мужчина опускает руки и начинает шататься.

Далее показывают уже известные кадры с гибелью Тарайковского:

Как известно, МВД утверждает, что мужчина погиб от разрыва взрывного устройства в руках. Однако белорусы не верят версии властей и уверены, что Тарайковского застрелили силовики.

В тренде
Лукашенко предупредил Путина: Если Беларусь не выдержит, волна протестов покатится в Россию
Реклама

Агентство АР опубликовало кадр со своего видео, на котором видно мужчину в окровавленной футболке. Также агентство обещает опубликовать полное видео с гибелью протестующего.

15 августа тысячи людей пришли на акцию памяти возле станции метро "Пушкинская", посвященную гибели Тарайковского.

Напомним, это не единственная смерть протестующего в Беларуси: в Гомеле после задержания умер 25-летний парень.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты смерть Беларусь омон
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в БеларусиПолитика
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Лукашенко назвал протестующих
Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из ЕвропыДругие страны
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает Лукашенко
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает ЛукашенкоДругие страны
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША
"Братства спецназа больше нет": в Беларуси силовики выбрасывают форму в мусорники (видео)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять