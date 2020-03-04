Коронавирус в Украине: что известно о заболевшем и как не заразиться

Вот и добралась до Украины пресловутая коронавирусная инфекция COVID-19: 3 марта был зафиксирован первый случай заражения. Как сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, привез вирус в Украину мужчина, вернувшийся из путешествия с женой по Италии. Все, что известно о ситуации с коронавирусом на территории нашей страны, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Первые заболевшие

Опасной болезнью заразился житель Черновцов, который недавно вернулся из Италии. По Европе мужчина путешествовал вместе с женой, на родину пара вернулась 26 февраля через пограничный пункт в Черновицкой области. Тогда температуры и других симптомов у мужчины не обнаружили.

Первые признаки болезни появились спустя несколько дней – 28 февраля. А 29 февраля мужчину госпитализировали в инфекционное отделение областной больницы. Он жаловался на повышенную температуру и першение в горле. 3 марта врачи подтвердили у него коронавирус.

По словам врачей, уже на следующий день мужчина почувствовал себя лучше, температура стабилизировалась, остался лишь небольшой кашель.

"На утро у мужчины была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем позитивную динамику", – рассказала заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску.

"Мужчина госпитализирован, изолирован и находится под медицинским присмотром. По итогам утреннего осмотра – температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологически признаков пневмонии нет. Образец отправлен для окончательного подтверждения в Лондон", – подчеркнули в Центре общественного здоровья Минздрава.

А вот у жены больного коронавирус не обнаружили. Как контактное лицо, она находится в самоизоляции дома, за ней установлено медицинское наблюдение. К сожалению, позже ее пришлось госпитализировать из-за протестов соседей.

В Минздраве добавили, что и сам заболевший, и бригада скорой помощи, врачи и эпидемиологи выполнили все национальные и международные рекомендации.

При этом сам больной действовал очень правильно в сложившейся ситуации, тем самым обезопасив от заражения других. Об этом рассказал Юрий Рандюк, который осматривал пациента. По словам Рандюка, заболевший предупредил медиков о том, что приехал из Италии, поэтому забирать его прибыли медики в защитных одеждах.

"Это зависит от порядочности и ума. Я с ним общался, он понимает, как снизить угрозу распространения инфекции. Количество лиц, контактировавших с ним, небольшое", — рассказал врач.

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Минздрав предупреждает

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая уверяет, что ситуация полностью контролируется. Министр напомнила, что в Украине есть более двух тысяч боксов и около 12 тысяч коек в инфекционных больницах. Более тысячи врачей-инфекционистов и пять тысяч квалифицированных медицинских работников, которые знают – что и как делать в случае подозрения или заражения коронавирусом.

Кроме того, Скалецкая дала ответы на самые распространенные вопросы, связанные с коронавирусом. В Facebook глава Минздрава призвала не поддаваться панике, "выполнять четкие правила и действовать по алгоритмам". Самым актуальным оказался вопрос о том, куда обращаться в случае появления симптомов острых респираторных инфекций.

"Сразу к семейному врачу. Никаких других врачей или больниц на этом этапе искать не нужно. Семейному врачу обязательно нужно сообщить, были ли вы в странах, где зафиксирован вирус, контактировали ли с людьми, которые вернулись из таких стран. Учитывая эту информацию и ваши симптомы, семейный врач примет решение о дальнейших действиях. Семейные врачи знают четкий алгоритм действий", – подчеркнула Скалецкая.

Вторым по важности оказался вопрос о вызове бригады скорой помощи при подозрении на коронавирус.

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"Да. Бригады экстренной медицинской помощи информированы о том, как действовать в таких случаях", - заверила глава Минздрава.

Третьим стал вопрос, необходима ли маска, чтобы обезопаситься от коронавируса.

"Маски нужно надевать исключительно тогда, когда у человека уже есть симптомы острого респираторного заболевания. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и CDC (Федерального агентства по контролю и профилактике заболеваний в США), здоровым людям они не нужны. Наоборот, если носить маску, появляется фальшивое ощущение безопасности, которое может привести к небрежному отношению к первостепенным правилам защиты", – объяснила Скалецкая.

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Глава Минздрава подчеркнула также, что с человеком, у которого проявляются симптомы ОРЗ, желательно держать дистанцию до двух метров, а также избегать мест массового скопления людей.

Многие украинцы задавали вопрос о том, правда ли, что мытье рук может обезопасить от коронавируса.

"Да, руки нужно мыть максимально часто, желательно с мылом. Длительность процедуры – 20-40 секунд. Если нет такой возможности, используйте спиртосодержащие антисептики", - призвала Скалецкая.

Глава Минздрава добавила, что вирус может выживать на поверхностях разных предметов на протяжении трех часов, а простые методы дезинфекции помогут убить вирус и сделать заражение невозможным.

Финальным стал вопрос, могут ли дети ходить в садики и школы после того, как в Украине зафиксировали первый случай коронавируса.

"В каждой области созданы противоэпидемические комиссии, которые мониторят ситуацию и предоставляют свои рекомендации. Пока нет оснований для массовой отмены занятий в школах и детсадах", - заверила Скалецкая.

Изменились правила вызова скорой

Несмотря на все уверения чиновников, коронавирус все-таки внес свои коррективы в нашу жизнь. Так, 3 марта стало известно, что из-за опасной болезни могут на время изменить правила вызова кареты скорой помощи и врача.

"Сейчас нарабатывается возможность изменений в порядок вызова "скорой" и врача именно на этот период, когда мы ожидаем возможные случаи. Для того, чтобы врач мог приехать на дом и человек не путешествовал по городу", – рассказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфер.

По его словам, бригады скорой помощи будут приезжать к людям с высокой температурой или подозрением на коронавирус. Так что в случае подозрения на коронавирус, человеку не придется самостоятельно ехать в больницу. Замминистра добавил, что бригада скорой знает, что делать в случае вспышки коронавируса.

"Есть утвержденный план действий в области и отдельные койки в инфекционных больницах и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать", – сказал он.

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