Симптомов может не быть: ученые предупредили о "коварстве" нового коронавируса

У пациентов, инфицированных коронавирусом нового типа, могут отсутствовать симптомы заболевания: повышенная температура или патологические процессы в легких на снимках компьютерной томографии. Об этом говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном в научном "Медицинском журнале Новой Англии", сообщило Xinhua News Agency.

Ученые изучили данные 1099 пациентов из 30 провинций КНР, у которых после лабораторного теста было подтверждено заражение коронавирусом. Жар выявлен только у 43,8% госпитализированных в момент приема в больницу. Этот показатель вырастал до 88,7% с развитием болезни и обострением симптомов. По данным авторов исследования, отсутствие повышенной температуры при заражении новым коронавирусом встречается чаще, чем в случаях с тяжелым острым респираторным синдромом (SARS) и ближневосточным респираторным синдромом (MERS).

Только у 56,4% пациентов, поступивших с коронавирусом в больницу, компьютерная томография выявила затемнение в легких по типу "матового стекла". В 17,9% случаев на КТ-снимках больных с легкими симптомами не было обнаружено признаков патологии. Также отклонений на снимках не наблюдалось у 2,9% тяжело больных.

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Видео: СНБО

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