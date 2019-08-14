Ситуация в аэропорту Гонконга нормализуется — СМИ

/ Фото: AFP

Ситуация в аэропорту Гонконга постепенно приходит в норму: основная масса демонстрантов покинула воздушную гавань, ведется регистрация пассажиров на подавляющее большинство рейсов. Об этом сообщает местное телевидение.

По информации онлайн-табло аэропорта, отдельные рейсы все еще отменены, однако их число совсем невелико.

Правительство этого специального административного района КНР осудило произошедшие днем ранее беспорядки в залах прилета и отлета.

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Полиция во вторник вечером применила перцовый газ и резиновые дубинки против групп демонстрантов в аэропорту, которые удерживали двух человек, обвиняя их в принадлежности к "агентам материкового Китая".

По сообщению местных властей, в ходе столкновений полиция задержала пятерых радикалов, двое стражей порядка были госпитализированы. Между тем администрация аэропорта Гонконга добилась получения судебного ордера, который разрешает выдворять демонстрантов из терминала.

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Напомним, что продолжающиеся массовые демонстрации в аэропорту Гонконга серьезно нарушили его работу. Из-за огромного скопления протестующих в залах прилета и отлета во вторник были отменены свыше 300 рейсов.

Добавим, в 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией. Впоследствии, в 1898 году, Лондон подписал договор об аренде этого региона на 99 лет. За это время Гонконг совершил экономический скачок и стал одним из финансовых центров не только Азиатского региона, но и мира. Гонконг вошел в рейтинг самых дорогих для жизни городов на планете.

В 1997 году срок аренды закончился, и Британия передала Гонконг Китаю. Правда, при условии широкой автономии для региона сроком на 50 лет, то есть до 2047 года. Власти Гонконга оставили за собой большие полномочия. Местные органы управления осуществляют контроль, в частности, над полицией и миграционной политикой. Однако именно несогласие демократически настроенных жителей Гонконга с планами властей относительно миграционной политики и привело к массовым протестам, захлестнувшим улицы города в последнее время. Участники многотысячных акций считают, что в случае принятия закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях с территории Гонконга в материковый Китай коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов.

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