Смартфоны опасны: ТОП случаев, когда любители гаджетов и не только оказались в шаге от смерти

Из-за гаджетов люди попадают под поезд метро и едва не тонут

Смартфон может завести под поезд, а обычная зажигалка на операционный стол! И хорошо, если успеют помочь. Удивительные истории спасения собрали новости "Сегодня".

В Киевском метро диспетчер напомнила бы этому гражданину не заступать за желтую ограничительную линию. Но это Аргентина, Буэнос-Айрес. А человек на ходу засмотрелся в телефон, и упал прямо на рельсы. Другие пассажиры бросились вытаскивать его. И как раз вовремя. За несколько секунд прибыл поезд.

А эта туристка хотела просто сфотографироваться у скалы на мексиканском пляже. Начала позировать, и вдруг ее накрыла огромная волна. За кадром слышно испуганные возгласы. Но девушка сама выбралась из воды. Вот только очки пошли на дно.

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Спор с риском для жизни. 25-летний китаец на вечеринке поспорил с друзьями, что проглотит зажигалку. Более того ходил с ней еще два дня. К врачам обратился, только когда изо рта начала пахнуть керосином. Хирурги срочно прооперировали парня, спасая, как говорится, не только от отравления, но и от возможного взрыва!

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Спасли неправильно! Бабушка из Штатов подает на родной город из-за действий спасателей. Когда заблудилась в горах, те нашли ее, но транспортировали вертолетом настолько неаккуратно, что нанесло это дополнительные травмы! Женщина потратила на лечение 300 тысяч долларов и теперь требует соответствующей компенсации.

Напомним, падения в метро случаются достаточно часто. Ранее новости "Сегодня" писали о том, что женщина упала на одной из станций метро Буэнос-Айреса. Произошло это случайно – ее сбил с ног человек, которому стало плохо, и он потерял сознание.

А в Украине такие случаи часто заканчиваются трагически. Недавно в Киеве на станции метро "Оболонь" женщина упала на рельсы и погибла. В связи с инцидентом поезда курсировали на "синей" ветке только от станции "Теремки" до "Контрактовой площади". Станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" были закрыты.

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