Столкнули на рельсы: женщина упала на одной из станций метро Буэнос-Айреса

Женщина упала на пути на одной из станций метро Буэнос-Айреса. Произошло это случайно – ее сбил с ног человек, которому стало плохо, и он потерял сознание. К платформе как раз прибывал поезд. Пассажиры бросились отчаянно махать машинисту сумками, чтобы тот остановился. Затормозить поезду удалось буквально совсем рядом с пострадавшей. Неравнодушные очевидцы быстро подняли ее из колеи и передали в руки медиков.

Напомним, ранее на станции метро "Оболонь" женщины упала на рельсы и погибла. В связи с инцидентом поезда курсировали на синей ветке только от станции "Теремки" до "Контрактовой площади". Станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" были закрыты.

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При этом видео давки в киевском метро всколыхнуло соцсети. На одной из станций, где идет ремонт, люди каждое утро чуть не сбивают друг друга с ног. В часы пик давка в метро опасна, поэтому чтобы дойти до выхода вместе с толпой, и не упасть, надо знать, как правильно двигаться.

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