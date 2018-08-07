Совершивших покушение на Мадуро обвинили в терроризме и измене родине

Подозреваемым также предъявят обвинение в применении взрывного устройства на публичном мероприятии

Власти Венесуэлы обвинили причастных к покушению на президента Николаса Мадуро в терроризме и измене родине. Об этом сообщил генпрокурор Тарек Уильям Сааб, передают местные СМИ.

"Причастные к этому делу будут обвинены в измене родине и в неудавшейся попытке умышленного убийства против президента республики и раненых сотрудников Национальной гвардии", – заявил он.

Подозреваемым также предъявят обвинение в применении взрывного устройства на публичном мероприятии, терроризме, сговоре в преступных целях и финансировании терроризма, уточнил генпрокурор.

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Напомним, в субботу, 4 августа, в столице Венесуэлы Карасе произошло покушение на президента Николаса Мадуро на параде в честь 81-й годовщины создания боливарианской гвардии. Мадуро не пострадал, а ответственность за покушение взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты". Сам президент Венесуэлы обвинил колумбийского главу государства Хуана Мануэля Сантоса в причастности к покушению.

В свою очередь Колумбия отвергла обвинения Венесуэлы в адрес своего президента, назвав их безосновательными и абсурдными.



Стоит отметить, что СМИ опровергли информацию о покушении на Мадуро. По словам пожарных, произошел взрыв газового баллона в расположенном поблизости доме.