Спасатели потушили пожар в самолете в тегеранском аэропорту
Спасатели успешно эвакуировали всех 100 пассажиров
Спасатели эвакуировали всех 100 пассажиров с загоревшегося в тегеранском аэропорту Мехрабад самолета, а также потушили огонь. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
По его данным, загорелся один из двигателей транспортного средства. В результате инцидента пострадавших нет. О причинах происшествия пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что у четырехмоторного самолета Avro RJ, следовавшего из стокгольмского аэропорта Бромма в Мальме, город на юге Швеции, загорелся один из двигателей.
Также мы сообщали о крушении самолета в австрийском Зальцбурге - выполняя полет над поверхностью озера, воздушное судно сперва задело водную гладь левым крылом, после чего полностью упало в водоем.
Кроме того, сообщалось, что прошлым летом пять человек получили ранения в результате крушения самолета на авиашоу в канадской провинции Британская Колумбия.
Мы также писали об авиакатастрофе в индийском городе Бенгалуру, где во время выполнения фигур высшего пилотажа столкнулись и рухнули самолеты авиационно-пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран".
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