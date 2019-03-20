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Спасатели потушили пожар в самолете в тегеранском аэропорту

Сегодня, 04:07

Спасатели успешно эвакуировали всех 100 пассажиров

Фото: Getty Images
Спасатели потушили пожар в самолете в тегеранском аэропорту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/140/a71/5c9140a7149f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/140/a71/5c9140a7149f3.jpg Другие страны Спасатели успешно эвакуировали всех 100 пассажиров

Спасатели эвакуировали всех 100 пассажиров с загоревшегося в тегеранском аэропорту Мехрабад самолета, а также потушили огонь. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, загорелся один из двигателей транспортного средства. В результате инцидента пострадавших нет. О причинах происшествия пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что у четырехмоторного самолета Avro RJ, следовавшего из стокгольмского аэропорта Бромма в Мальме, город на юге Швеции, загорелся один из двигателей.

Также мы сообщали о крушении самолета в австрийском Зальцбурге - выполняя полет над поверхностью озера, воздушное судно сперва задело водную гладь левым крылом, после чего полностью упало в водоем.

Кроме того, сообщалось, что прошлым летом пять человек получили ранения в результате крушения самолета на авиашоу в канадской провинции Британская Колумбия.

Мы также писали об авиакатастрофе в индийском городе Бенгалуру, где во время выполнения фигур высшего пилотажа столкнулись и рухнули самолеты авиационно-пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран".

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Тег Иран, пожар, аэропорт, самолет, огонь

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Источник:

ТАСС

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