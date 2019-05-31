Северокорейского дипломата казнили после провального саммита КНДР-США в Ханое

Также были расстреляны четыре представителя МИД КНДР

Фото: AFP

Спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хук Чхоль был казнен в марте после безрезультатной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. С таким утверждением в пятницу, 31 мая, выступила консервативная южнокорейская газета "Чосон ильбо", сославшись на источники в КНДР.

По ее данным, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына – первый заместитель отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон помещена под домашний арест в наказание за неудачу встречи с Трампом. Ким Е Чжон сопровождала своего брата в поездке в Ханой.

По сведениям газеты, также были расстреляны четыре представителя МИД КНДР, участвовавшие в подготовке саммита в Ханое. Всех казненных обвинили в шпионаже в пользу США.

Как утверждает газета, после неудачного саммита смещен также со своего поста один из приближенных Ким Чен Ына — заместитель председателя ЦК ТПК, заведующий отделом Единого фронта Ким Ен Чхоль, который был главным ответственным за переговоры с США. По данным источников "Чосон ильбо", что он отправлен на принудительный труд и идеологическое перевоспитание в провинцию Чагандо на севере КНДР.

Еще несколько участников саммита, в том числе переводчик Ким Чен Ына, по этим сведениям, также промешены в исправительные лагеря.

Саммит КНДР и США проходил в столице Вьетнама 27–28 февраля. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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