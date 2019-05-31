Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Северокорейского дипломата казнили после провального саммита КНДР-США в Ханое

31 мая, 08:26

Также были расстреляны четыре представителя МИД КНДР

Фото: AFP

Спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хук Чхоль был казнен в марте после безрезультатной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. С таким утверждением в пятницу, 31 мая, выступила консервативная южнокорейская газета "Чосон ильбо", сославшись на источники в КНДР.

По ее данным, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына – первый заместитель отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон помещена под домашний арест в наказание за неудачу встречи с Трампом. Ким Е Чжон сопровождала своего брата в поездке в Ханой.

По сведениям газеты, также были расстреляны четыре представителя МИД КНДР, участвовавшие в подготовке саммита в Ханое. Всех казненных обвинили в шпионаже в пользу США.

Как утверждает газета, после неудачного саммита смещен также со своего поста один из приближенных Ким Чен Ына — заместитель председателя ЦК ТПК, заведующий отделом Единого фронта Ким Ен Чхоль, который был главным ответственным за переговоры с США. По данным источников "Чосон ильбо", что он отправлен на принудительный труд и идеологическое перевоспитание в провинцию Чагандо на севере КНДР.

Еще несколько участников саммита, в том числе переводчик Ким Чен Ына, по этим сведениям, также промешены в исправительные лагеря.

Саммит КНДР и США проходил в столице Вьетнама 27–28 февраля. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом. 

как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег переговоры, Трамп, Ким Чен Ын, Северная Корея, казнили

Вы сейчас просматриваете новость " Северокорейского дипломата казнили после провального саммита КНДР-США в Ханое". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Премьер-министр Японии сделал заявление по встрече с Ким Чен Ыном

27 мая, 10:09

После встречи с Трампом Синдзо Абэ решительно настроен относительно возможных переговоров с лидером Северной Кореи

9 мая Ким Чен Ын руководил учениями армии КНДР

10 мая, 00:44

КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости (фото)

Польза и вред зеленого лука

Участие войск России в войне на Донбассе: появились фото

Чем отмыть монтажную пену с рук и волос

Назад в прошлое: на Земле может наступить новая плиоценовая эпоха

Эстония: РФ нападет на Беларусь, но при одном условии

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Врачи предостерегают: кормление белок с рук может быть опасным

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Сегодня, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Вчера, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Назван самый опасный для Австралии зверь

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь