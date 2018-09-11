Вашингтон обвинили в попытке государственного переворота в Южной Америке

Сегодня, 12:04

Президент Никарагуа Даниэль Ортега отказывается признавать свои ошибки, которые привели к массовым демонстрациям в его стране

Фото: AFP
Фото: AFP

Причина массовых антиправительственных демонстраций в Никарагуа – отнюдь не неудачная реформа социального страхования и не внезапное обогащение приближенных к правящему с 2009 года президенту Даниэлю Ортега, а "попытка государственного переворота" со стороны финансируемых США групп.

Во всяком случае так считает сам Ортега, о чем сказал в интервью Deutsche Welle 10 сентября.

Кроме того, несмотря на гибель 481 человека, травмы еще к четырех тысяч вдобавок к двум тысячам, которые числятся пропавшими без вести или оказались в тюрьме, президент отрицает обвинения в чрезмерном насилии в отношении протестующих.

"В Никарагуа нет никаких преследований", – заявил уверяет Ортега.

Он также раскритиковал Конференцию католических епископов Никарагуа, которая имеет внушительный вес в достаточно религиозном государстве. Президент считает, что как общественный институт Конференцию "засорили" действия епископов, которые поддержали демонстрантов.

Стоит отметить, что ряд епископов действительно присоединился к требованию о досрочных выборах, чтобы снизить напряжение.

Напомним, что протесты в Никарагуа вспыхнули еще в апреле.

Также мы писали о том, что президент США Дональд Трамп допускал военное вторжение в Венесуэлу.
Никарагуа, Трамп, госпереворот
Источник:

Deutsche Welle

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

фото AFP

Количество погибших во время протестов в Никарагуа достигло 448 человек

27 Июля, 00:19

Протесты в Никарагуа вспыхнули 18 апреля

Другие страны

Фото: AFP

Россия помогает диктатуре под боком у США - СМИ

11 Июля, 01:43

Из-за беспечности Белого дома Кремль укрепляется в Никарагуа, помогая авторитарному режиму
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

Во время протестов в Никарагуа десять человек погибли, около сотни раненых

21 Апреля, 12:35

Полицейские открыли стрельбу по протестующим и применили слезоточивый газ

Другие страны

В Иране готовятся противостоять США. Фото: Fotolia

Тегеран обвинил США в подготовке госпереворота в Иране

20 Августа, 02:30

Госдепартамент США принял решение создать группу для координации своей политики в отношении Ирана

Политика

Фото: Facebook Надежды Савченко

Савченко подозревают в подготовке государственного переворота - нардеп

15 Марта, 10:35

Геращенко рассказал о подозрениях в адрес Савченко по "делу Рубана"

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

У главного экономического советника Трампа случился сердечный приступ

12 Июня, 10:43

Дональд Трамп назначил Ларри Кудлоу главным экономическим советником Белого дома в марте текущего года
Загрузка...