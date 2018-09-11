Вашингтон обвинили в попытке государственного переворота в Южной Америке
Президент Никарагуа Даниэль Ортега отказывается признавать свои ошибки, которые привели к массовым демонстрациям в его стране
Причина массовых антиправительственных демонстраций в Никарагуа – отнюдь не неудачная реформа социального страхования и не внезапное обогащение приближенных к правящему с 2009 года президенту Даниэлю Ортега, а "попытка государственного переворота" со стороны финансируемых США групп.
Во всяком случае так считает сам Ортега, о чем сказал в интервью Deutsche Welle 10 сентября.
Кроме того, несмотря на гибель 481 человека, травмы еще к четырех тысяч вдобавок к двум тысячам, которые числятся пропавшими без вести или оказались в тюрьме, президент отрицает обвинения в чрезмерном насилии в отношении протестующих.
"В Никарагуа нет никаких преследований", – заявил уверяет Ортега.
Он также раскритиковал Конференцию католических епископов Никарагуа, которая имеет внушительный вес в достаточно религиозном государстве. Президент считает, что как общественный институт Конференцию "засорили" действия епископов, которые поддержали демонстрантов.
Стоит отметить, что ряд епископов действительно присоединился к требованию о досрочных выборах, чтобы снизить напряжение.
Напомним, что протесты в Никарагуа вспыхнули еще в апреле.
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