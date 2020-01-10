Столтенберг рассказал, откуда в НАТО следили за ударом Ирана по базам США

Система ПРО в городе Девеселу снабжала альянс ценной информацией в ходе ударов Ирана

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Система противоракетной обороны НАТО в Румынии давала альянсу ценные данные в ходе ракетного удара Ирана по базам США в Ираке. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.

"Система ПРО в городе Девеселу работала в штатном режиме в этот момент и снабжала альянс ценной информацией в ходе ударов Ирана", – заявил Столтенбрг, отвечая на вопросы румынских журналистов действовала ли система ПРО альянса в Румынии во время ракетных ударов Ирана.

Ранее командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что ракетные удары иранских Вооруженных сил по американским базам в Ираке стали началом крупной операции "Мученик Сулеймани", которая будет иметь продолжение во всем регионе.

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Амир-Али Хаджизаде подчеркнул, что целью ракетного удара иранских ВС по американским военным объектам в Ираке было не убийство солдат противника, а нанесение ущерба военной технике.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе Багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран считает свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намеревается.

Тем временем эксперт рассказал, как быстро США могут справиться с Ираном.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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