Под домом Атамбаева собрались тысячи его сторонников и готовятся отражать штурм спецназа

В заложниках у сторонников экс-президента остаются шесть силовиков

/ Фото: AFP

В четверг 8 августа утром после объявления властями Кыргызстана о проведении экстренных мер, возле резиденции бывшего президента собралось около 4 тысяч сторонников Алмазбека Атамбаева. Они продолжают удерживать шесть бойцов спецподразделения "Альфа" Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики и готовы отражать новые попытки штурма.

"Бойцы спецназа продолжают оставаться в доме экс-президента. Их жизни ничего не угрожает. Удерживаемым военнослужащим оказывается необходимая медицинская помощь", — заявил представитель штаба.

К дому Атамбаева в селе Кой-Таш продолжают прибывать сторонники экс-президента "со всех регионов" республики, которые "настроены очень решительно".

Сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева полагают, что власти продолжат предпринимать попытки силового захвата бывшего главы государства. Об этом заявил в четверг член политсовета созданной Атамбаевым Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Фарид Ниязов.

"Сторонники не верят, что президент и его окружение оставят мысль силового захвата Атамбаева. До сих пор власти не выполнили ни одного требования сторонников экс-президента. Силовики продолжают находиться в полной боевой готовности за воротами дома экс-президента. Сторонники требовали устойчивой связи, однако и этого не было сделано", — отметил Ниязов.

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Напомним, Алмазбек Атамбаев на видео обратился к властям республики. Попытку его задержания он назвал незаконной и неконституционной.

После того, как Генпрокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по факту беспорядков, ситуация остается напряженной

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Как сообщалось,7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ Госкомитета нацбезопасности проводит операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента в ходе первой волны штурма не удалось. В результате неудавшегося штурма дома Алмазбека Атамбаева и перестрелки один спецназовец погиб, пострадали 48 человек, из них с ранениями доставлены в больницу 9 человек.

Ранее 27 июня парламент Кыргызстана 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Кыргызстана.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру.

Вечером в среду, 7 августа, появилась информация, что спецназ Кыргызстана со стрельбой захватил экс-президента Атамбаева.

В то же время дочь Алмазбека Атамбаева – Алия Шагиева – заявила, что ее отец до сих пор находится в Кой-Таше: "Во-первых, мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал, и то, что он якобы находится в безопасности — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше".

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