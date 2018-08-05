Страшное ДТП с автобусом в Пакистане: число жертв возросло

Число жертв жуткого столкновения автобуса и автоцистерны в пакистанской провинции возросло до 18 человек. Об этом сообщает местная полиция.

Кроме того, в результате ДТП пострадали 25 человек, девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Также стало известно, что на момент аварии в автобусе находились порядка 48 пассажиров, а автоцистерна, с которой он столкнулся, перевозила нефтепродукты.

Напомним, вчера, 4 августа, в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва автобус столкнулся с автоцистерной. Тогда сообщалось о 14 погибших. По предварительным данным, инцидент произошел из-за превышения установленного скоростного режима.

В тот же день на востоке Грузии автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии один человек погиб, 12 пострадали.

Напомним, не так давно в Оршанском районе Беларуси перевернулся туристический автобус Ecolines с 53 пассажирами, среди которых были и граждане Украине.

Ранее в Камбодже автобус с иностранными туристами попал в ДТП. Водитель погиб на месте, 19 человек пострадали.



