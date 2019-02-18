Страшное ДТП в Македонии: четверо пострадавших борются за жизнь

Самый младший пассажир, потерявший семью в результате аварии, чувствует себя хорошо

Страшное ДТП в Македонии: четверо пострадавших борются за жизнь 2019-02-18T23:50:00+02:00 Другие страны Самый младший пассажир, потерявший семью в результате аварии, чувствует себя хорошо



















Девятнадцатилетняя девушка, которой врачи ампутировали ногу, продолжает бороться за жизнь в клинике.

Об этом сообщает местное издание Kurir.

Кроме нее, еще трое раненых в результате страшной аварии в пригороде столицы Скопье находятся на искусственной вентиляции легких.

Самый младший пассажир, получивший серьезные травмы, пятнадцатилетний мальчик, потерявший семью в результате аварии, чувствует себя хорошо.

Врачи тщательно следят за его состоянием.

Как сообщалось, в Македонии в результате жуткого ДТП в пригороде столицы Скопье погибли 15 человек. Последней жертвой аварии стал 39-летний футбольный фанат Ферди Кассо, отец двух детей. От полученных травм мужчина, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице.

Ранее мы писали о том, что среди погибших оказался 25-летний игрок БК "Гостивар" Йович Трпевски. Погибший оказался сыном члена парламента от второй по величине политсилы Македонии - Социал-демократического союза.

Напомним, страшная авария произошла 14 февраля около 18:00 (по Киеву), когда автобус, в котором находилось 50 человек, съехал с пути и перевернулся вблизи города Скопье.

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