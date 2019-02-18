Страшное ДТП в Македонии: четверо пострадавших борются за жизнь
Самый младший пассажир, потерявший семью в результате аварии, чувствует себя хорошо
Девятнадцатилетняя девушка, которой врачи ампутировали ногу, продолжает бороться за жизнь в клинике.
Об этом сообщает местное издание Kurir.
Кроме нее, еще трое раненых в результате страшной аварии в пригороде столицы Скопье находятся на искусственной вентиляции легких.
Самый младший пассажир, получивший серьезные травмы, пятнадцатилетний мальчик, потерявший семью в результате аварии, чувствует себя хорошо.
Врачи тщательно следят за его состоянием.
Как сообщалось, в Македонии в результате жуткого ДТП в пригороде столицы Скопье погибли 15 человек. Последней жертвой аварии стал 39-летний футбольный фанат Ферди Кассо, отец двух детей. От полученных травм мужчина, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице.
Ранее мы писали о том, что среди погибших оказался 25-летний игрок БК "Гостивар" Йович Трпевски. Погибший оказался сыном члена парламента от второй по величине политсилы Македонии - Социал-демократического союза.
Напомним, страшная авария произошла 14 февраля около 18:00 (по Киеву), когда автобус, в котором находилось 50 человек, съехал с пути и перевернулся вблизи города Скопье.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Страшное ДТП в Македонии: четверо пострадавших борются за жизнь". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Страшное ДТП в Македонии: появились новые подробности
Последней жертвой аварии стал 39-летний футбольный фанат
Жуткое ДТП в Македонии: число жертв выросло, погиб известный спортсмен
В связи с гибелью 25-летнего Йовича Трпевски баскетбольный клуб "Гостивар" просит перенести финал Кубка Македонии
"Доставали людей голыми руками": очевидец рассказал о жуткой аварии под Скопье
В какой-то момент автобус выехал на встречную полосу, сбил отбойник, выехал со склона и перевернулся на бок
ДТП с автобусом в Македонии: стали известны подробности смертельной аварии
После трагедии правительство страны объявило 14 и 15 февраля днями траура