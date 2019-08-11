Стрельба в мечети в Осло: полиция нашла мертвой родственницу стрелка

Тело молодой женщины было найдено в доме, где проживал стрелок

/ Фото: AFP

Полиция Осло нашла мертвой родственницу человека, который открыл стрельбу в мечети.

Об этом сообщает Reuters.

Тело молодой женщины было найдено в доме, где проживал стрелок.

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Помощник начальника полиции Руне Скьольд заявил, что до стрельбы в мечети он убил свою родственницу.

Ранее сообщалось, что в мечети в коммуне Берум возле Осло произошла стрельба, в результате чего один человек получил ранения. Очевидцы описали нападавшего как мужчину европейской национальности, одетого в униформу.

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Напомним, ранее стрельба произошла в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате погибли 19 человек, еще 40 получили ранения. В связи с произошедшим задержан один подозреваемый — 21-летний Патрик Крузиус. Под стражу взят еще один человек, но пока неизвестно, причастен ли он к стрельбе.

А в одном из парков города Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в центре города. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Правоохранители разыскивают стрелка. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

Кроме того, в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения. Стрельба произошла возле бара "Нед Пепперс" на Пятой восточной улице. Известно, что преступник открыл огонь после того, как его не пустили в заведение. Он использовал длинноствольное оружие. Преступника застрелили сотрудники сил безопасности.

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