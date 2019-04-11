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Территорией Венесуэлы прокатилась тысяча протестных акций

Сегодня, 01:10

Венесуэльский народ сам должен выбрать свое будущее

Фото: AFP
Территорией Венесуэлы прокатилась тысяча протестных акций //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/198/136/5c619813662ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/198/136/5c619813662ba.jpg Другие страны Венесуэльский народ сам должен выбрать свое будущее

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что число протестных акций по всей территории Венесуэлы составляет около одной тысячи. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Каракасе.

"Сегодня я присутствую на одной из тысячи точек сопротивления по всей стране. Мы организовываем [акции] по всей Венесуэле", — сказал Гуайдо.

Оппозиционер вновь призвал своих сторонников сохранять "единство и организованность, чтобы добиться перемен в Венесуэле". "Мы считаем, что венесуэльский народ сам должен выбрать свое будущее", — добавил он.

На среду венесуэльская оппозиция запланировала очередные массовые акции протеста в рамках новой фазы операции "Свобода", нацеленной на смену власти в стране. Сведений о столкновениях манифестантов с полицейскими и бойцами Национальной гвардии Венесуэлы пока не поступало.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. Согласно последним данным ООН, страну покинули уже порядка 3,5 млн человек.

Напомним, что с начала марта в Боливарианской Республике идут отключения электричества, затрагивающие большинство регионов страны. Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


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Тег Венесуэла, акция, власть, протест, смена, Гуайдо

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ТАСС

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