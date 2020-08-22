Тихановская встретится с заместителем госсекретаря США в понедельник

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретится в понедельник в Литве с заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Стивеном Бигеном, они планируют обсудить пути разрешения кризиса в Беларуси, власти которой ранее заявили о задержании "одного из координаторов незаконных уличных акций". Об этом сообщили в ее команде, передает Reuters.
Как отмечает агентство, американский дипломат остановится в столице Литвы Вильнюсе по пути в Москву, куда он направляется из-за стремлений Вашингтона мирно урегулировать белорусский кризис и предотвратить вмешательство России.
Напомним, соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская заявила в интервью на территории Литвы, куда она сбежала ранее, что не собирается возвращаться на родину до тех пор, пока не будет чувствовать себя в безопасности. По ее словам, это невозможно пока при власти находится Лукашенко.
В то же время 22 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о приведении вооруженных сил страны в полную боевую готовность по причине "шевеления" войск НАТО у границ республики.
В столице Беларуси Минске 22 августа снова собралась акция протеста, в которой приняли участие около трех тысяч человек. Акции протеста продолжаются уже 14 дней.
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