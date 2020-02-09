/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Трое украинцев ограбили более 20 банкоматов российского "Сбербанка" в Боснии и Герцеговине, принявшей ранее закон, которым она обязалась не оккупировать Луну и другие небесные тела. Об этом сообщает издание Zurnal.

По данным издания, трое граждан Украины за 53 часа ограбили 23 банкоматы российского банка. Злоумышленники похитили по меньшей мере 2,7 миллиона конвертируемых марок – свыше 37 млн гривен.

Так, злоумышленникам удалось ограбить банкоматы в Брчко, Орашье, Тузле, Лукаваце, Кладане, Вогошче, Сараево, Киселяке, Крешево, Хаджичи, Илиджа, Мостаре, Читлуке, Зенице, Какани и Бихаче. Официально, украинцы попали в Боснию с территории Сербии утром 31 января.

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Отмечается, что двоих украинцев задержали 2 февраля, после того, как полиция города Бихаче случайно их обнаружила. Одному грабителю удалось убежать в Венгрию. У задержанных правоохранители изъяли около 100 тысяч марок.

Напомним, ранее под Запорожьем бандиты под видом полиции совершили вооруженное нападение. Разбой совершили четверо мужчин, одетых в полицейскую форму, вооруженные пистолетами.

Также мы сообщали о том, как в Одесской области грабители ворвались в дом жительницы Тарутинского района, связали хозяйку и, угрожая ей физической расправой и обещая сжечь здание, отобрали сбережения женщины.

Кроме этого, в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.

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