Турция не собирается интегрировать российские С-400 в оборонительные системы НАТО

Мы пока работаем над техническими деталями, - заявили в Анкаре

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Анкара намерена использовать российские зенитно-ракетные системы С-400 независимо от натовских систем, сообщил на конференции по внешней политике в Берлине представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Мы пока работаем над техническими деталями. Системы С-400 не будут интегрированы в системы безопасности или в системы ПВО НАТО, – сказал он. – Она останется независимой системой ПВО. Обеспокоенность по этому вопросу может быть снижена".

Ранее сообщалось, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 именно к апрелю 2020 года.

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Вашингтон грозил Анкаре санкциямиза контракт на поставку российских систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 19 ноября, что сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских систем. В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов. Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

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Напомним, что накануне министерство обороны Турции сообщило о завершении поставок второй батареи приобретенного российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

Ранее в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп был намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

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