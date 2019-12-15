Турция запросила у США покупку Patriot

Турция ответит на санкции, если их введут за покупку российских ЗРК

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Турция планирует закупить у США зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Al-Manar.

"Турция верит, что США по-прежнему являются нашим союзником и мы являемся их союзником ... Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это свершившаяся сделка. Предложение России было более выгодным. Сейчас мы готовы приобрести американские системы Patriot и ожидаем ответа", - сказал Мевлют Чавушоглу.

Он добавил, что Турция ответит на любые санкции, которые будут введены против нее за покупку российских зенитных ракетных систем С-400.

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Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки намерены продолжать оказывать нажим на Турцию, добиваясь от нее отказа от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400. Это подтвердил заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.

Ранее в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35.

Кроме этого, Дональд Трамп был намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400.

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