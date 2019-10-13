Турецкое вторжение в Сирию: при налете авиации погибли три журналиста

Журналисты были убиты во время налета на автомобильную колонну

/ Фото: Reuters

В ходе боевых действий на северо-востоке Сирии, куда вторглись турецкие военные, в результате налета авиации погибли трое иностранных журналистов.

Как сообщил телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на курдские источники, налет был совершен неподалеку от города Рас-эль-Айн.

Ранее сообщалось, что в результате атаки турецкой авиации погибло более 11 гражданских лиц и несколько десятков получили ранения. Тогда под обстрел с воздуха попала колонна автомобилей, которые двигались от сирийского приграничного города Камышлы в сторону Рас-эль-Айна.

Среди пассажиров были и журналисты-представители иностранных средств массовой информации. В частности, в автобусе было несколько английских и французских корреспондентов, а также репортеры местных изданий. Они направлялись в зону боевых действий между силами курдов и турецкими военными, которые проводят на северо-востоке Сирии военную операцию.

Реклама

При этом также сообщается, что число жертв обстрела сирийскими курдскими формированиями турецких городов на границе с Сирией возросло до шести человек. Как сообщает телеканал NTV, еще 70 человек получили ранения в ряде городов в провинциях Шанлыурфа и Мардин. Среди погибших числится 9-месячный ребенок.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал к экстренному заседанию участников коалиции, созданной для борьбы с "Исламским государством", чтобы обсудить наступление Турции против курдских боевиков на севере Сирии, передает Reuters.

В тренде ЕС даст ответ по вопросу соглашения о Brexit: Макрон назвал сроки

Ле Дриан заявил, что коалиция, в которую входят более 30 стран, должна обсудить целый ряд вопросов, поскольку "Исламское государство" может воспользоваться изменениями на местах для своего возрождения.

Отметим, члены Совбеза ООН провели заседание за закрытыми дверями, но из-за разногласий им так и не удалось согласовать совместное заявление касательно военной операции Турции на севере Сирии.

Тем временем Вашингтон рассматривает три варианта действий, чтобы остановить конфликт между Анкарой и курдами в Сирии: военное вмешательство, экономические санкции против Турции и посредничество США в урегулировании противоречий. В Госдепартаменте заявляют, что американский президент Дональд Трамп больше всего склоняется к варианту посредничества.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

Тем временем иранские вооруженные силы начали внеплановые военные маневры около границы с Турцией. Отмечается, что учения проходят в районе озера Урмия в провинции Западный Азербайджан. В маневрах участвуют подразделения быстрого реагирования с использованием вертолетов. Учения проходят в присутствии главнокомандующего ВС Ирана Абдулрахима Мусави.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама