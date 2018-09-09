У Додона показали момент столкновения кортежа с грузовиком

Додон чувствует себя хорошо, от госпитализации он отказался

Пресс-секретарь президента Молдовы Максим Лебединский обнародовал видео дорожно-транспортного происшествия с участием президентского кортежа.

Видео он разместил на своей странице в Facebook.

"Во избежание спекуляций вокруг обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием президентского кортежа, просим проследить обнародованное видео", – написал Лебединский.

Пресс-секретарь сообщил, что президент Игорь Додон чувствует себя хорошо, от госпитализации он отказался.

Лебединский сообщает также, что выехавший на полосу встречного движения грузовой автомобиль нарушил правила дорожного движения и совершил лобовое столкновение с кортежем президента.

Также пресс-служба опровергла информацию, которую ранее распространили СМИ, что мать Додона, находившаяся в одном из автомобилей, серьезно пострадала в ДТП. По словам врачей, у нее вывих плечевого сустава. От госпитализации она также отказалась.

В пресс-службе президента обещали предоставить подробные детали аварии.

Как сообщалось, кортеж главы Молдовы Игоря Додона попал в аварию в воскресенье, 9 сентября, на трассе Страшены – Калараш, президент не пострадал.

Также мы писали, что вместе с президентом Молдовы находилась его мать, которая пострадала в результате аварии. В машине был один из сыновей Игоря Додона.

Напомним, с места ДТП, в которое попал президент Молдовы, были опубликованы фото и видео. Полиция отказалась предоставить детали.