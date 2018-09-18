У Генсека ООН сделали заявление по крушению российского Ил-20 в Сирии

Сегодня, 17:49

Стаффан де Мистура опасается обострения и без того сложной ситуации в стране

Антониу Гутерриш. Фото: AFP
Антониу Гутерриш. Фото: AFP

Организация Объединенных Наций (ООН) после инцидента с российским Ил-20 призывает все стороны воздерживаться от каких-либо действий в Сирии, способных обострить ситуацию. Об этом заявил во вторник спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в арабской республике.

"Мы просим воздерживаться от действий в других точках, которые потенциально могут привести к обострению и без того сложной ситуации", - сказал дипломат, комментируя ситуацию со сбитым российским самолетом.

Поздно ночью 17 сентября морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС.

Позже в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Официальный представитель ведомства заявил, что ВВС ЦАХАЛа преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов.

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В свете этого Москва назвала действия Иерусалима "враждебными и не отвечающими духу российско-израильского партнерства", поскольку израильские военные предупредили россиян об атаке менее чем за минуту до ее начала. В России даже заявили, что оставляют за собой право на некие "ответные действия".

Израильские военные рассказали свою версию крушения российского Ил-20 в Сирии.
Россия, Израиль, Сирия, Ил-20

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