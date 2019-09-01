Украинцы в мире: как живется без "ол инклюзив" в Турции и Египте

Жизнь без отопления и крыш, стерилизация продуктов, любовь в соцсетях, ужины по «Скайпу» и страсти по гречке и оливье

Море голубее. Для многих климат — стал одним из решающих факторов переезда в Турцию. Фото: Е. Кисляк

Для некоторых наших соотечественников "горячий тур" стал не десятидневным отпуском на пляже, а началом новой жаркой жизни. Сегодня в проекте "Украинцы в мире" мы расскажем истории людей, которые переехали в страны, самые популярные у нас летом — Турцию и Египет. Но если в стенах отеля с путевкой "ол инклюзив" эти страны имеют немного отличий, то повседневная атмосфера кардинально отличается. Турки каждый сантиметр своей страны стараются сделать достопримечательностью. И наши соотечественницы помогают им в этом — прокладывают новые туристические маршруты, пишут книги по гастрономии и ведут блоги о путешествиях. А вот в Египте культурно разнообразить быт сложнее — вокруг одни саркофаги, пирамиды да древние каменные строения. Большинство местных жителей агрессивны, и дружбу завести с ними сложно. На работу здесь можно устроиться только по знакомству. Поэтому, когда здесь встречаются наши соотечественники, разговоры об оливье длятся часами.

Турецкие фишки

Столица современной Турции — Анкара.

Стамбул — древний центр четырех империй (Римской, Латинской, Византийской и Османской), самый большой город Европы и пятый по населению в мире.

Только в 2002 году в стране отменили смертную казнь.

В Стамбуле около 3000 действующих мечетей.

Самый популярный постоянный рейс: Киев — Стамбул (230—300 долларов в две стороны, 2 часа полета).

Украинских туристов за сезон — 1,35 млн.

Средняя зарплата иностранного специалиста в Стамбуле 2000—3000 долларов, местные "белые воротнички" в среднем получают от 1000 долларов (до вычета налогов).

Турки всегда указывают дату основания бизнеса — это показатель репутации.

Коммунальные услуги обходятся приблизительно в 100 долларов в месяц. Центральное отопление начали проводить только новостроях.

Молодые семьи чаще всего снимают комнату в четырехкомнатных квартирах. Стоимость зависит от района: в старой азиатской части Стамбула можно снять трехкомнатную квартиру за $230—311. Для центрального Стамбула характерны маленькие по площади квартиры, которые обходятся около 350 долларов в месяц.

На продукты в месяц жители тратят 200 долларов на двоих, если готовят дома.

Купить однокомнатную квартиру в Стамбуле можно приблизительно за 30 000 долларов.

В 2018 году в Стамбуле открылся украинский международный лицей им. Т. Г. Шевченко при Украинском культурном обществе.

Особое отношение к чаю: в день турки могут выпивать до 10 армудов (чайных стаканов).

Читайте также: Наши в Израиле: работа и уроки, которым стоит поучиться

Нрав: ужины в сети и страсти по Роксолане

Василиса Йылмаз работала в Киеве пиар-директором фармацевтического завода, а с 2012-го окончательно обосновалась в Турции и вышла замуж. Сейчас она основала небольшую компанию по гастрономическому консалтингу и ивент-менеджменту. В 2016-м издала "Гастрономический путеводитель по Стамбулу. В своей тарелке" и была замечена жюри Gourmand World Cookbook Awards 2017.

"В Киеве у меня была очень активная рабочая жизнь, — делится Василиса. — Но в какой-то момент стала понимать, что пропускаю через свой мозг огромные и бесполезные потоки информации. Мне нравилось писать только на гастрономические темы. Иногда я работала как внештатник для разных изданий: это было для души и редко. Мне захотелось переквалифицироваться на переводчика. Я вспомнила, что в детстве в Крыму я учила крымско-татарский. На его базе решила выучить турецкий язык — экзотический и стратегический одновременно. Правда поначалу мне казалось, что в Турции, кроме шезлонгов, нет ничего интересного. Поэтому я записалась в языковой центр на интенсивный 6-месячный курс, чтобы не терять времени в пусть и теплой, но не особо привлекательной стране… Сейчас, спустя 10 лет, я — почти фанатичный промоутер Турции. Мое первое место работы — в пресс-службе стамбульского туроператора. Нужен был пиар нового направления. Меня отправили по всем некурортным маршрутам. Я объехала многие локации, которые сами турки не успевают посетить за всю жизнь. Это было везение! Муж, с которым мы поехали вместе, написал два списка: что надо посетить и что — попробовать. И я поняла, что это идеальный способ знакомства со страной — через ее вкусы. Сейчас моя миссия — способствовать культурному обмену между нашими странами. Организовываю встречи для шефов и рестораторов Турции и Украины, при необходимости помогаю с закупкой и доставкой оборудования. Мечтаю, что на турецком рынке появится больше украинских продуктов и товаров. Борщ и плов по семейному рецепту я могу приготовить в любой точке мира, потому о еде мне грех тосковать. Но я тоскую иногда по Крыму, каким он был раньше. С друзьями мы продолжаем общаться, даже иногда устраиваем совместные ужины в Skype. На самом деле мне иногда даже не хватает спокойствия и уединения. Турки — мегаоткрытые к общению. У меня есть хорошие подруги из местных. У всех общая черта — горячая кровь и эмоциональность, гостеприимство, любовь к еде и своей стране.

Мастер-класс. Героиня узнает секреты приготовления кебаба. Фото: В. Йылмаз

Турки очень подвержены моде. Когда лет 8 тому назад появился сериал "Великолепный век", его посмотрели все, обсуждали в специальных программах, почти как футбол! До сериала про Роксолану современные турки особо о ней не знали. Но после фильма "серьги Роксоланы", "парфюм Роксоланы", "хамам Роксоланы" — топ продаж! Труднее всего было перевезти сюда мою библиотеку. Это продолжалось несколько лет. Мне транспортировали их партиями, знакомые и незнакомые люди. Спустя годы понимаю, что это была своеобразная страховка — хотелось, чтоб при мне было что-то родное. Обычно меня просят привезти из Турции сладости и местное бутиковое вино, а дома — приготовить что-то из турецкой кухни. В Турцию я обычно привожу вещи украинских дизайнеров".

Василиса по еде не скучает. Фото: В. Йылмаз

Бизнес в Турции: карате для своих

Ольга Спивак — мастер спорта и преподаватель карате. В 20 лет она переехала в небольшой городок Турции и решила остаться там навсегда.

"Больше всего меня привлекает климат и размеренный ритм жизни людей, — объясняет Оля. — До переезда я много раз прилетала в Турцию, чтобы установить связи и решить бытовые вопросы. А пару месяцев назад осталась здесь окончательно. Но чтобы собрать весь пакет документов, мне нужно будет еще не один раз приехать в Украину. В Турции я открыла свою школу карате: работаю с украинскими, российскими, турецкими и белорусскими детьми. Обучаю их мастерству карате, как делала это в Украине. Единственная трудность, которая у меня возникла, — незнание языка: я живу не в курортном городе, а в обычном. Здесь все население — коренные жители Турции, и английский практически никто не знает. Но благодаря друзьям и интернет-переводчику найти общий язык можно. Большую роль в развитии бизнеса сыграло сарафанное радио. Поэтому я взяла за правило общаться с людьми как можно больше. Минус переезда — акклиматизация: я не привыкла к такому сухому и жаркому климату круглый год. Поскольку я провожу свои тренировки на открытом пространстве, иногда очень тяжело находиться длительное время под жгучим солнцем. Но это вопрос привычки. Меня очень удивило, как люди здесь распределяют свое время. Например, в 11 утра турки только просыпаются! Мне было сложно подстроиться под этот график: раньше я просыпалась в 6 утра и шла на пробежку. Здесь жизнь более размеренная: всегда есть время на себя, на спортзал, спа и другие вещи, которые в Украине могут себе позволить только единицы. Я попробовала абсолютно все национальные турецкие блюда, и многие до сих пор для меня странные — например, сочетание в одном блюде картофеля и риса. Зато радует изобилие свежих фруктов и овощей по доступным ценам, поскольку все выращено здесь".

Фото: О. Спивак

Ближе к морю: тоска по отоплению

Екатерина Кисляк родом из Мариуполя, работала журналистом в Киеве. В Турцию переехала в марте 2017, обосновалась в приморском Мармарисе.

"Жизнь в Турции — не первый мой иностранный опыт, — делится Катя. — Я училась в США и Италии, работала в Германии. Одно из главных отличий Турции — минимум алкоголя: религия и цены не способствуют продажам. Это радует: люди по вечерам в парке не с чекушкой, а с чаем. Поэтому и в автобусах перегаром на тебя не дышат. Кстати, покупая билет на междугородний рейс, можно выбрать себе место рядом с девушкой, потому что при покупке указывается пол. Существует стереотип, что турецкие женщины обделены правами, их ущемляют, а мужчины плохо к ним относятся. Это не так: многие женщины здесь получают образование и имеют возможность работать. Тут мужчин больше, поэтому у женщин — большой выбор, и мужчины за женщинами "гоняются", а не наоборот. Турчанки знают себе цену. Единственное, по чему я скучаю, — центральное отопление. В Мармарисе его просто нет! На побережье, конечно, холода не сильные. Тем не менее дома остывают, и три месяца согреваешься кондиционером и электрическим одеялом. А уличных животных в некоторые сезоны даже пускают в магазины погреться. Люди прямо на тротуары выносят им еду. Я тоже приобщаюсь к этой интересной традиции".

Коты-любимцы. Все кормят животных прямо на улице. Фото: Е. Кисляк

Фишки Египта: дома без крыш и табу на местные рынки

Площадь Египта — 1 001 450 км2.

Нил — единственная река. Озеро Насера — самое большое водохранилище в мире.

Население Египта — 81,3 млн человек. Из них 910 000 — бедуины.

Наша диаспора в Египте — около 4000 человек. За год в среднем страну посещают 1 млн 170 тыс. украинцев.

Самый популярный рейс: Киев — Шарм-эль-Шейх. Есть прямые рейсы (4 часа полета, от $375 в две стороны), так и за 14 часов с двумя пересадками экономклассом (от 150 долларов).

Основная религия — ислам, его исповедует 90% населения. Остальные 10% — христиане-копты.

Полиция старается защищать туристов. Если подозреваете, что местные пытаются вас обмануть, — скажите им, что обратитесь в полицию, и отношение к вам изменится.

Базар Хан-эль-Халили в Каире — самый большой и древний базар страны. Но еду советуют покупать в современных магазинах.

В Египте много домов без крыш. Если дом недостроен, он налогом не облагается. С этой целью в некоторых квартирах даже в центре нет окон. Жениться на местной девушке — очень дорого и хлопотно, древние традиции строгие. Потому современные молодые люди знакомятся в соцсетях и стараются найти себе пару в Европе.

Египет: куличи и лазер-шоу

В Каир, столицу Египта, Елена переехала 12 лет назад. Вышла замуж за мусульманина и родила сына.

"С мужем мы познакомились в Украине: я работала переводчиком при посольстве США, а он был там на дипломатической встрече, — делится Лена. — Его родители давно умерли, но у него осталось три сестры. Я очень переживала, как его семья примет девушку другой национальности. Но опасения мои были напрасны. Они часто помогают мне, с одной из сестер мы ходим в русские клубы и на плавание".

К украинской кухне, особенно на праздники, в Египте относятся с большим интересом. Елена не поменяла вероисповедание, осталась православной.

"На Пасху мы с сыном всегда делаем хотя бы один кулич и красим яйца, — говорит Елена. — Даже мужу, мусульманину, нравится наблюдать за этим процессом. В их семье вообще не хранят исконные египетские традиции — их можно увидеть разве что в элементах домашнего декора. Да и то — одно подобие".

Самое сложное для новичков в Египте — акклиматизация.

"Я очень тяжело привыкала, — рассказывает наша героиня. — Солнце жарит так, что больше двух минут без головного убора просто не выстоишь. Это не курортный город, здесь нет моря, пальм и укрытий. Я очень сильно скучаю по нашему климату. Я бы отдала все, чтобы выпал снег!"

Круг общения. За 12 лет украинцев встретила здесь пару раз

В Каире большинство улиц не убирается, здания покрыты огромным слоем грязи и песка. Крысы и тараканы здесь — привычное дело. Фрукты и овощи на рынках покупать опасно.

"Я настолько брезгую, что до сих пор обрабатываю даже магазинные овощи и фрукты кипятком или перемываю по сто раз", — говорит Елена.

Не так просто привыкнуть к горячему египетскому общению.

"Здесь люди постоянно громко кричат и ругаются по пустякам: кто-то толкнул кого-то на тротуаре или влез в очередь, — рассказывает Елена. — Я уже молчу про дороги! Правил дорожного движения у них вообще нет, все едут, куда хотят. Здесь я, водитель со стажем, за руль вообще не сажусь. Общественный транспорт работает только для бедных или экстремалов. Автобусы не останавливаются, а просто притормаживают около остановки, дверей в автобусах нет — люди спокойно цепляются и едут кто как может".

Елена работает преподавателем английского языка в американской школе.

"Общаюсь здесь только с несколькими русскими девушками, их семьями и с сотрудницами по школе и садику. Украинцев за все время проживания здесь встретила всего несколько раз. Но любой человек славянской внешности уже кажется тебе родным". "Меня первое время очень впечатляли пирамиды из-за огромных размеров, — продолжает украинка. — Но раньше они вообще как-то атмосфернее были. Сейчас там слишком много сувенирных лавок, тургрупп и гидов. Еще лет 5 назад всего этого не было — стояли пирамиды посреди пустыни и пара смотрителей. Но желание заработать на этом подпортило общую картину достопримечательности. А вот если сходить на ночное шоу с голограммами и лазерами, которые проектируются на пирамиды и рассказывают историю Египта, тогда атмосфера классная. Но и туда больше одного раза ехать неинтересно. К достопримечательностям, как и ко всему, здесь относятся халатно: местные хоть и следят за целостностью пирамид, но, на мой взгляд, не особо переживают за их состояние. Охрана смотрит за тем, чтобы ничего не украли и не пронесли внутрь. Я считаю, что это очень опрометчиво".

В Каир из Украины Елена всегда просит привезти пару баночек красной икры и гречневую крупу.

"Я больше всего скучаю по своей семье, особенно по маме. И семейным посиделкам за столом, — вспоминает она. — А когда я возвращаюсь на родину, первым делом начинаю кушать! У египтян вообще специфическая еда, много перца и специй, мне не очень нравится. Да и вообще продукты какие-то маловкусные. Хотя манго, гуава — ничего".

Берег Нила. От мифического Египта осталась только река

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как живется нашим на родине Камасутры – в Индии. Сегодня в Индии наши соотечественники ищут путь к Богу, работу и приключения. Наши герои рассказали, что местные жители считают реки своими матерями и каждый вечер делают им араки — огненные поклонения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама