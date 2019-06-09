Узурпация власти: парламент Молдовы выступил против премьера Филипа

Депутаты призвали силовиков и полицию не подчиняться незаконным указам премьера

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Парламент Молдовы, роспуск которого по инициативе премьера поддержал Конституционный суд республики, объявил, что правительство исполняющего обязанности президента республики Павла Филипа является незаконным. Об этом говорится в декларации парламента, принятой единогласно в воскресенье, 9 июня.

"Парламент констатирует узурпацию власти бывшим правительством, утратившим доверие в Молдове. Вместо мирной передачи власти кабинет решил ответить дестабилизацией. Парламент признает незаконным правительство Филипа", — говорится в документе.

Также депутаты призвали всех сотрудников правоохранительных органов "не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти".

Ранее сообщалось, что парламент Молдовы, вопреки решению Конституционного суда о его роспуске, проголосовал за избрание премьер-министром лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.

После принятия документа заседание было закрыто, депутаты проводят заседания во фракциях и комиссиях.

Как сообщалось, президент Молдовы Игорь Додон лишен своих полномочийи временно исполнять его обязанности будет исполняющий обязанности премьер-министра этой страны Павел Филип.

После того, как Конституционный суд Молдовы разрешил распустить парламент, Павел Филип подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что президент Молдовы обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не сможет сформировать новое правительство.

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