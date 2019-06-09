Узурпация власти: парламент Молдовы выступил против премьера Филипа
Депутаты призвали силовиков и полицию не подчиняться незаконным указам премьера
Парламент Молдовы, роспуск которого по инициативе премьера поддержал Конституционный суд республики, объявил, что правительство исполняющего обязанности президента республики Павла Филипа является незаконным. Об этом говорится в декларации парламента, принятой единогласно в воскресенье, 9 июня.
"Парламент констатирует узурпацию власти бывшим правительством, утратившим доверие в Молдове. Вместо мирной передачи власти кабинет решил ответить дестабилизацией. Парламент признает незаконным правительство Филипа", — говорится в документе.
Также депутаты призвали всех сотрудников правоохранительных органов "не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти".
Ранее сообщалось, что парламент Молдовы, вопреки решению Конституционного суда о его роспуске, проголосовал за избрание премьер-министром лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.
После принятия документа заседание было закрыто, депутаты проводят заседания во фракциях и комиссиях.
Как сообщалось, президент Молдовы Игорь Додон лишен своих полномочийи временно исполнять его обязанности будет исполняющий обязанности премьер-министра этой страны Павел Филип.
После того, как Конституционный суд Молдовы разрешил распустить парламент, Павел Филип подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов.
Ранее сообщалось, что президент Молдовы обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не сможет сформировать новое правительство.
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