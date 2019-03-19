Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В аэропорту Тегерана загорелся самолет с сотней пассажиров на борту

Сегодня, 21:19

Точных данных о количестве жертв нет

Фото: Getty Images
В аэропорту Тегерана загорелся самолет с сотней пассажиров на борту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/140/a71/5c9140a7149f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/140/a71/5c9140a7149f3.jpg Другие страны Точных данных о количестве жертв нет

В аэропорту Тегерана "Мехрабад" в самолете произошел пожар. Информации о жертвах или пострадавших пока нет, сообщает Fars News.

Пожар произошел около 21:00 по местному времени. К месту происшествия были направлены десять автомобилей "скорой помощи". Точных данных о количестве жертв нет. На борту самолета во время пожара находились 100 человек, 50 из них уже эвакуировали.

Ранее сообщалось, что у четырехмоторного самолета Avro RJ, следовавшего из стокгольмского аэропорта Бромма в Мальме, город на юге Швеции, загорелся один из двигателей.

Также мы сообщали о крушении самолета в австрийском Зальцбурге - выполняя полет над поверхностью озера, воздушное судно сперва задело водную гладь левым крылом, после чего полностью упало в водоем.

Кроме того, сообщалось, что прошлым летом пять человек получили ранения в результате крушения самолета на авиашоу в канадской провинции Британская Колумбия.

Мы также писали об авиакатастрофе в индийском городе Бенгалуру, где во время выполнения фигур высшего пилотажа столкнулись и рухнули самолеты авиационно-пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег самолет, пассажиры, загорелся, тегеран

Вы сейчас просматриваете новость " В аэропорту Тегерана загорелся самолет с сотней пассажиров на борту". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

О чем жалеют разведенные женщины

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

Самые красивые дамы UFC выдали классный бой. Силикон не помешал

Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»

Опухоли головного мозга: первые симптомы
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Сегодня, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

"Натерла ногу". Врач Началовой: ее смерть - роковая случайность

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа