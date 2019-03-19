В аэропорту Тегерана загорелся самолет с сотней пассажиров на борту
Точных данных о количестве жертв нет
В аэропорту Тегерана "Мехрабад" в самолете произошел пожар. Информации о жертвах или пострадавших пока нет, сообщает Fars News.
Пожар произошел около 21:00 по местному времени. К месту происшествия были направлены десять автомобилей "скорой помощи". Точных данных о количестве жертв нет. На борту самолета во время пожара находились 100 человек, 50 из них уже эвакуировали.
Ранее сообщалось, что у четырехмоторного самолета Avro RJ, следовавшего из стокгольмского аэропорта Бромма в Мальме, город на юге Швеции, загорелся один из двигателей.
Также мы сообщали о крушении самолета в австрийском Зальцбурге - выполняя полет над поверхностью озера, воздушное судно сперва задело водную гладь левым крылом, после чего полностью упало в водоем.
Кроме того, сообщалось, что прошлым летом пять человек получили ранения в результате крушения самолета на авиашоу в канадской провинции Британская Колумбия.
Мы также писали об авиакатастрофе в индийском городе Бенгалуру, где во время выполнения фигур высшего пилотажа столкнулись и рухнули самолеты авиационно-пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран".
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