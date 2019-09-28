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В Афганистане авиаударом уничтожили главарь талибов вместе с 14 боевиками

28 сентября, 12:05

Удар был нанесен после угроз талибов сорвать выборы в стране

На северо-западе Афганистана, в провинции Балх, в результате авиаудара военно-воздушных сил страны был уничтожен назначенный талибами глава уезда Чимтал.

Как рассказали в пресс-центре афганской армии, теневой глава уезда Гол Наби Мубариз и 14 сопровождавших его боевиков были ликвидированы накануне вечером на территории Чимтала, после того как колонна вооруженной группы была опознана и атакована с воздуха авиацией афганской национальной армии.

По данным военных, в ходе авиаудара ранения получили 20 боевиков, которые, по данным военных, намеревались атаковать избирательные участки на территории уезда.

Стоит напомнить, что 28 сентября в Афганистане стартовали очередные выборы президента страны. На этот пост претендуют 18 человек, в том числе нынешний глава государства Ашраф Гани и действующий премьер Абдулла Абдулла.

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В свою очередь, талибы пригрозили сорвать выборы, организовав нападения на избирательные центры, сотрудников избирательных комиссий и правоохранительные органы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США с представителями движения "Талибан" о мирном урегулировании ситуации в Афганистане "мертвы".

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За последний год США и талибы провели восемь раундов переговоров, на которых обсуждались вывод войск, прекращение огня, перспектива дальнейших внутриафганских отношений и гарантии того, что Афганистан не станет полигоном для международного терроризма. 24 августа представители сторон в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана.

Также мы сообщали о том, что в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта члены "Талибана" убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане.

Ранее сообщалось, что двое военнослужащих НАТО погибли во время выполнения задания в афганском Кабуле. Один военнослужащий был из Румынии, а второй – из Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что не менее пяти человек погибли, еще около 50 получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в Кабуле. А в апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.

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Афганистан ВВС талибан талибы

Источник: Интерфакс-Украина

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