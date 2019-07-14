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В Афганистане не менее восьми человек погибли при нападении боевиков на отель

14 июля, 02:23

Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение Талибан

Фото: REUTERS/Parwiz
Фото: REUTERS/Parwiz.

Не менее восьми человек погибли и более десяти, в том числе двое детей, получили ранения в результате нападения боевиков на гостиницу в провинции Бадгиз на востоке Афганистана. Об этом сообщил в субботу телеканал Press TV со ссылкой на заявление официального представителя министерства внутренних дел страны Нусрата Рахими.

Ранее сообщалось о четырех убитых в результате теракта.

По информации Рахими, в 12:40 по местному времени группа вооруженных людей вошла в гостиницу и открыла стрельбу. Как сообщается, на гостиницу напала группа боевиков, трое из них были уничтожены в перестрелке с силами безопасности, двое арестованы.

Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Ранее сообщалось,что один сотрудник полиции погиб, еще двое получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в субботу в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Взрывное устройство было приведено в действие в одном из районов города Джелалабад. Других подробностей не приводится.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.


По меньшей мере четыре мирных жителя погибли, трое были ранены вследствие взрыва, прогремевшего 31 мая в Кабуле, столице Афганистана. По данным МВД страны, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Ранения также получили четверо американских военнослужащих.

5 июля по меньшей мере 21 человек пострадал в результате взрыва в одной из мечетей Газни.

Мы также писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в течение трех-пяти лет. Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, которое составляет 14 тысяч военнослужащих.

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Тег Афганистан, нападение, отель, боевики, погибшие, талибан

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Источник:

ТАСС

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