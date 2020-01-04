В Багдаде тысячи людей вышли попрощаться с убитым США иранским генералом

Позднее тело Сулеймани отправят на родину – в Иран, где объявлен трехдневный траур

Видео: Reuters

В Багдаде началась церемония прощания с погибшим иранским генералом Касемом Сулеймани.

На улицы вышли тысячи людей, которые несли портреты Сулеймани, флаги Ирака и иракских ополченцев, лояльных генералу. Во время шествия они выкрикивали: "Смерть Америке!".

Об этом сообщает Укринформ.

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Сулеймани, уничтоженный накануне в ходе спецоперации США, считался второй по влиятельности фигурой в Тегеране. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения в Ираке.

В то же время в Багдаде состоялись акции противников иранского генерала, которые поддерживают действия США. Они обвиняют Сулеймани в организации жестоких репрессий против оппозиции, подавлении мирных протестов и нарушении прав человека.

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Позднее тело Сулеймани отправят на родину – в Иран, где объявлен трехдневный траур. Сегодня в этой стране также состоялись массовые акции с осуждением действий США. Митингующие опасаются, что спецоперация Вашингтона приведет к усилению напряженности в регионе и может спровоцировать новые конфликты на Ближнем Востоке. Они потребовали от иранских властей отомстить за смерть генерала и добиться вывода американских войск из региона.

Добавим, что ранее в Багдаде обстреляли посольство США.

Напомним, что ранее 63-летний генерал-лейтенант Аль-Кудс Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда он прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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