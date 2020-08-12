В Беларуси проверят причины смерти протестующего

В Беларуси проводится проверка по факту смерти 25-летнего жителя Гомеля, сообщает БелТА.

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Предварительно установлено, что вечером 9 августа гомельчанин был задержан сотрудниками милиции якобы за участие в акции протеста. Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток.



Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было. Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, во время протестов в Беларуси силовики избили украинского журналиста Мстислава Чернова, фотокорреспондента агентства Associated Press.

А накануне выборов президента были задержаны силовиками и депортированы из Беларуси украинские журналисты Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк.

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Однако не всем так повезло, как нашим журналистам – в Минске ОМОН избил и арестовал пропагандиста из России Семена Пегова, который активно участвовал в освещении оккупации Крыма в 2014 году, за что был награжден медалью "За заслуги перед Отечеством".

Відео: tut.by

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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