Українська
$ 27,6
32,56
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Беларуси проверят причины смерти протестующего

12 августа, 23:34

Елена Вус Елена Вус

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу

В Беларуси проводится проверка по факту смерти 25-летнего жителя Гомеля, сообщает БелТА.

Реклама

Предварительно установлено, что вечером 9 августа гомельчанин был задержан сотрудниками милиции якобы за участие в акции протеста. Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток.

Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было. Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, во время протестов в Беларуси силовики избили украинского журналиста Мстислава Чернова, фотокорреспондента агентства Associated Press.

В тренде
В Минске гаишник хотел пистолетом разбить окно машины, но попал под колеса (видео)

А накануне выборов президента были задержаны силовиками и депортированы из Беларуси украинские журналисты Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк.

Реклама

Однако не всем так повезло, как нашим журналистам – в Минске ОМОН избил и арестовал пропагандиста из России Семена Пегова, который активно участвовал в освещении оккупации Крыма в 2014 году, за что был награжден медалью "За заслуги перед Отечеством".

Відео: tut.by

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы протесты смерть Беларусь президентские выборы протестующий гомель
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в БеларусиПолитика
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Лукашенко назвал протестующих
Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из ЕвропыДругие страны
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявление
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявлениеДругие страны
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает Лукашенко
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает ЛукашенкоДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять