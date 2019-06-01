В Белом доме заинтересовались письмом мексиканского президента
В Мексике утверждают, что переговоры начинаются
Представители администрации президента США Дональда Трампа выразили интерес к письму, направленному хозяину Белого дома коллегой из Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Об этом сообщил в своем "Твиттере" министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард, отправляясь в столицу США на переговоры.
"Перед тем как сесть на рейс до Вашингтона через Хьюстон, я поговорил по телефону с старшим советником президента США Джаредом Кушнером и госсекретарем Майклом Помпео, — написал Эбрард. — Переговоры начинаются. Я почувствовал интерес и уважение к письму президента Лопеса Обрадора".
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. По его словам, такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что вылетает в Вашингтон, чтобы начать переговоры с властями соседнего государства. Он также отметил, что его страна не несет ответственность "за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран", равно как и за рост употребления наркотиков в США.
По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысяч человек только за первый квартал.
9 ноября 2018 года Дональд Трамп подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой. Основанием для указа была названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США караваны мигрантов.
Напомним, Министерство обороны США направило дополнительно около 320 военнослужащих для оказания не связанной с правоохранительными функциями помощи сотрудникам министерства внутренней безопасности (МВБ) на границе с Мексикой.
В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены создавать препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.
Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.
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